财经观察：“脱欧”协议遭弃 英金融商界无所适从

英国议会下院15日投票否决了此前英国政府与欧盟达成的“脱欧”协议。面对投票前后局势的扑朔迷离，金融市场观望气氛浓重，英镑当天先抑后扬；英国工商界人士呼吁政府立即采取有效行动，尽快拿出新的“脱欧”方案。

当天，议会下院在经过5天辩论后，最终以202票支持、432票反对的投票结果否决了“脱欧”协议。投票开始前，舆论普遍预测“脱欧”协议将被议会否决。当天上午英镑基本平稳，下午下行压力开始增大，截至投票开始时英镑对美元汇率下跌1.24%，达到1比1.27。

15日晚投票结果公布后，一小时之内英镑对美元汇率收复当天失地，随后小幅上涨，英镑对欧元汇率则一度上升0.6%。

货币分析师卢克·特海瓦耶认为，“脱欧”协议遭否决将让事情变得更加混乱，可能产生一系列不同的“脱欧”结果。对英镑来说，最坏的情况是议员们未批准首相的新“脱欧”方案，英国遭遇“无协议脱欧”。“但如果投资者认为这或许会让‘脱欧’延期或者英国‘不脱欧’，那么对英镑来说是利好。”

但不管怎样，分析人士普遍认为英镑在近期继续波动在所难免。

根据议会下院决定，英国首相特雷莎·梅将在21日前提出新“脱欧”方案，并再次提交议会表决。而此前，英国政府16日还将面临不信任投票。

伦敦金融城政策与资源委员会主席凯瑟琳·麦吉尼斯表示：“议会否决政府协议的决定，意味着英国各地的企业将继续面临不确定性。政府必须制定紧急替代方案，以确保能够在3月29日之前达成一项具有法律约束力的过渡协议。”

英国工业联合会总干事卡罗琳·费尔贝恩表示：“今晚每家公司都感受到‘无协议脱欧’无限接近，新的方案必须立即制定。”

英国汽车制造商和经销商协会首席执行官迈克·霍斯认为：“对汽车行业来说，现在已经处于灾难性的‘无协议脱欧’悬崖边缘。如果英国在无协议的情况离开欧盟，汽车行业将没有任何过渡期进行缓冲，整个行业和就业会立即面临风险。”

布里斯托大学14日发布的报告显示，英国“脱欧”公投产生的影响已经使英国企业价值评价降低16%，以英国国内业务为主的企业受到的打击最大，主要源于公司无法制定计划，投资被搁置，消费者减少开支。

在线经纪商智汇公司首席市场分析师纳伊姆·阿斯拉姆认为，英国政客们和欧盟谈判时“只管离婚，不管孩子”，根本不关心英国经济运行情况。对英国来说，最好的方案可能是让民众有二次公投机会选择留欧，让英国经济重回正轨，对市场产生正面效应。（记者王慧慧 孙晓玲 杨海若）

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