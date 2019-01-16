欧盟及其成员国对英国议会下院否决“脱欧”协议表示遗憾

英国议会下院15日以432票反对、202票支持否决英国政府与欧盟此前达成的“脱欧”协议。欧盟及其多个成员国纷纷对此表示遗憾，要求英国澄清其在“脱欧”上的立场，同时表示应为英国无协议“脱欧”做好应急准备。

欧盟委员会主席容克15日晚发表声明，对英国议会下院否决“脱欧”协议表示遗憾。声明说，欧盟方面批准英国“脱欧”协议的程序仍在继续，这一协议是公平的，也是对双方最好的协议。这一协议能减少“脱欧”对欧洲企业和民众的伤害，也是保证英国有序“脱欧”的唯一办法。

声明还说，随着英国议会下院否决“脱欧”协议，英国无协议“脱欧”风险上升。欧盟不希望看到无协议“脱欧”发生，但欧委会也会为此做好应急准备。容克敦促英国尽快澄清下一步打算。

欧洲理事会主席图斯克在推特账户发文说：“如果（英欧双方）达成协议是不可能的，而又没有人想要无协议‘脱欧’，那么，谁最终会有勇气说出唯一的积极解决方案是什么？”欧洲媒体解读，图斯克意在暗示英国放弃“脱欧”。

爱尔兰政府15日晚发表声明，对英国下议院投票结果表示遗憾。声明说，欧盟与英国政府此前达成的“脱欧”协议是公平和平衡的，双方都做出了妥协。这一协议是保证英国有序“脱欧”的最佳办法，不可能重启“脱欧”协议谈判。

声明还说，英国议会下院投票结果增加了英国“脱欧”不确定性。无序“脱欧”对各方来说都是坏的结果，特别是对北爱尔兰地区。英方应迅速拿出解决建议，爱尔兰将在此基础上经商欧盟其他成员国后再考虑下一步措施。

法国总统马克龙表示，现在压力主要在英国方面。如果无协议“脱欧”，英国民众将是最大输家。英国无法负担无计划退出欧盟，约70%英国超市的商品供应来自欧洲大陆。

德国财政部长肖尔茨说，这对欧洲来说是苦涩的一天。对欧盟特别是对英国来说，无序“脱欧”是最坏的可能。德国执政联盟成员基督教民主联盟主席克兰普-卡伦鲍尔说，英国议会下院以如此多的反对票否决“脱欧”协议令人意外，她呼吁各方保持冷静，关注英国方面局势发展。

罗马尼亚欧洲事务特派部长钱巴对英国议会下院否决“脱欧”协议表示遗憾。他说，尽管投票结果在意料之中，但反对“脱欧”协议票数大大超出预期。作为欧盟轮值主席国，罗马尼亚呼吁欧盟其他27个成员国保持团结，欧盟将继续为最坏局面即无序“脱欧”做准备。

比利时首相米歇尔在推特上说，比利时将与欧盟一道，为在法律和保护民众等方面采取具体的行动做准备。比利时副首相德克罗表示，比利时联邦政府正在为所有选项做准备，比利时海关也将为比利时企业提供帮助。比利时前首相、欧洲议会自由民主党团主席伏思达说，英国议会已经就“不想要什么”表明了态度，下一步他们应就“到底想要什么”表态。

奥地利总理库尔茨在推特上说，无论如何将不再有关于“脱欧”协议的谈判。

西班牙首相桑切斯表示，英国无序“脱欧”会对欧盟产生负面影响，对英国则是“灾难性的”。西班牙政府表示，被英国议会下院否决的“脱欧”协议本是“最佳可能”，重启谈判是“危险的”，英国无协议“脱欧”是各方不愿意看到的，但目前不能排除这种可能。

意大利国际政治研究所预计，无序“脱欧”将导致“脱欧”后第一年英国经济收缩8%，人均GDP减少约3000欧元，因为英国与欧盟的贸易额占英国贸易总额一半左右。（参与记者：王子辰、田栋栋、潘革平、张琪、林惠芬、叶心可）

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