专访：世界需要中国在应对气候变化领域发挥领导作用——访纪录片《中国改革开放的故事》主持人迈克尔·伍德

英国历史学家、纪录片《中国改革开放的故事》主持人兼撰稿人迈克尔·伍德日前在接受新华社记者专访时说，如何应对环境问题将对中国的未来产生极其重要的影响。

《中国改革开放的故事》去年12月在中国推出，目前正在重新制作剪辑，准备在欧美等地播出。

在这部纪录片中，伍德通过实地走访、采访亲历者等方式，讲述中国40年改革开放的成果与变化，包括小岗村的故事、中国高铁、中国绿色与创新发展以及中国教育等方面内容。其中，在《绿色中国梦》这集中，纪录片特别关注了中国的生态文明建设以及公众不断增强的环保意识。

伍德说，环境特别是气候变化是人类未来面临的最大问题之一，中国作为人口最多的国家，在这一进程中扮演独特角色，世界需要中国在应对气候变化领域发挥领导作用。

纪录片中涉及中国生态文明建设的政策及目标、减排的技术和成果、环保法律的修改以及社交媒体、科技公司等在加强公众环保意识方面发挥的作用等。

伍德说，中国已经意识到需要在环境政策上做出转变，因为这事关经济发展与政治稳定，也将是决定中国未来的最重要因素之一。

“上世纪80年代以来中国经济、国家整体变化太大了，已经成为另一个世界，这是一个伟大而复杂的故事，”伍德说，“我所接触的每一个写过邓小平传记的西方专家都认为，市场经济对中国十分有益，带来了人类历史上最大规模的脱贫。”

伍德从20世纪80年代起就常在中国走访。为了拍摄《中国改革开放的故事》，他除了在英国、美国采访外，还走访了中国广东、北京、安徽、上海等地。

他认为，西方人对今天的中国有很多刻板印象，误解很多。

“首先我对中国没有偏见，在讲述中国故事的时候，我会像讲述德国、英国的故事一样，不存偏见。”他说，“其次作为历史学家，我更善于全面地看问题、历史地看问题。”

“我去安徽乡下，采访小岗村的农民和他们签下的包产到户‘生死状’；去采访邓小平南方之行的‘首席接待官’陈开枝；去温州与拿到第一份营业执照的女士交谈；站在香港对面的海角上，在如今堆满集装箱的港口讲述深圳的故事。”他说，“这样才能向西方讲好改革开放这样一个复杂的故事，特别是在教育、科技、环境、商业方面的问题。”

伍德建议，中国导演要向西方讲好改革开放这个“伟大而复杂”的故事，有必要学习西方影片制作人的拍摄方法。他同时强调，拥有自己的叙事方式对中国而言十分重要。中国人需要创造属于自己的叙述方式，讲述属于中国的世界故事。

伍德毕业于牛津大学，现任曼彻斯特大学公共历史学教授，曾制作并主持了超过120部纪录片，包括《中华的故事》《追寻文明的起源》《亚历山大东征传奇》《印度的故事》等。

由他撰稿并主持、英国广播公司和美国公共电视网联合制作的中国历史与文化纪录片《中华的故事》2016年播出，该片从普通中国人的视角，讲述了中国从古代到改革开放的巨大历史变迁，在英美等地深受欢迎。（记者桂涛 杨婉晨）

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