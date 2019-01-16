中国高校领跑新兴经济体大学排行榜

英国泰晤士高等教育16日公布2019年新兴经济体大学排行榜。中国大陆有72所大学上榜，中国台湾地区有32所上榜，清华大学和北京大学位居前两名。

排行榜囊括43个新兴经济体国家和地区的442所高校。排名前十的大学中有7所来自中国大陆，除清华、北大外，其他5所分别是浙江大学、中国科学技术大学、复旦大学、南京大学和上海交通大学。台湾大学排名第十。

清华大学赶超北京大学成为今年排行榜的顶尖学府，在教学（学习环境）、国际前景（教员、学生和研究）和论文引用（研究影响力）方面的得分提升尤为显著。浙江大学从第六名升至第三名，总体得分全方位提升，尤其是在国际前景、教学和企业经费（知识转移）方面的得分提升较大。

其他新兴经济体中，印度共有49所大学上榜，巴西有36所，俄罗斯有35所。俄罗斯的莫斯科大学排名第五，南非的开普敦大学排名第九。

泰晤士高等教育全球排名编辑埃莉·博斯韦尔说，中国一直以来就将高等教育摆在国家经济增长战略的核心位置，如今正收获丰硕果实。

博斯韦尔认为，中国的成功让其成为其他新兴经济体效仿的榜样，这些经济体将逐渐意识到，为打造强大的高等教育体系投资等同于为整个国家未来的繁荣昌盛而投资。

泰晤士高等教育是世界知名的高等教育数据提供商。泰晤士高等教育世界大学排名以教学、研究、知识转化、国际视野等多项指标衡量大学综合实力，被视为最权威的世界大学排名之一。（记者梁希之）

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