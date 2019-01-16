国际观察：协议被否 英国“脱欧”前景扑朔迷离

英国议会下院15日投票否决了英国政府此前与欧盟达成的“脱欧”协议。根据议会下院此前决定，英国首相特雷莎·梅将在21日前提出新“脱欧”方案，并再次提交议会表决。

分析人士指出，15日的表决结果让英国“脱欧”前景更加扑朔迷离。有媒体称，英国政治陷入“二战以来最大危机”。

死结难解

在经过5天辩论后，英国议会下院当天以432票反对、202票支持的投票结果否决了“脱欧”协议。

分析人士指出，协议遭到否决并不令人意外。英国反对党工党、苏格兰民族党、自由民族党等党派在投票前均公开表示反对该协议。而特雷莎·梅所属的保守党中也有相当一部分议员因担心协议中有关英国北爱尔兰地区与欧盟成员国爱尔兰之间边境问题的内容将造成英国分裂也投了反对票，造成协议被高票否决。

根据“脱欧”协议，如果英国与欧盟在“脱欧”过渡期内无法协商出一份关于英国北爱尔兰地区贸易的更好方案，在过渡期结束时，将启动“备份安排”。一些批评人士认为，“备份安排”将让北爱尔兰地区受制于欧盟的贸易规则，从而在现实中将北爱尔兰“留在”欧盟。

分析人士认为，此次“脱欧”协议被否决显示出梅政府仍未能解决英国应如何“脱欧”的难题，反映了英国政界在英欧关系、英国与世界关系问题上的巨大分裂。

内外交困

英国议会下院原本定于去年12月11日对上述“脱欧”协议进行表决，但特雷莎·梅因担心协议无法通过才将投票推迟至今。分析人士指出，特雷莎·梅在过去一个多月竭力说服议员支持“脱欧”协议未果，此次在议会的惨败把梅政府推入“内外交困”的境地。

一方面，在3月底的“脱欧”大限渐近之时，首相领导权将再度遭受挑战，或引发英国国内政局动荡，加大通过新“脱欧”协议的难度。投票结果公布后，工党领导人科尔宾向议会下院提起对政府的不信任动议。英国议会将于16日就此进行辩论和投票。如果议会通过不信任动议，新政府须在14日内组成并获得半数以上下院议员支持，否则将提前举行大选。

另一方面，欧盟领导人此前明确表示不会和英国就“脱欧”协议展开新的谈判，梅政府在“脱欧”关键时期将面临国内与欧盟方面的双重压力。

欧盟委员会主席容克15日发表声明，在对“脱欧”协议被否决表示遗憾的同时，仍主张这份协议对双方都是最好的，也是保证英国有序“脱欧”的唯一办法。他还说，欧盟方面不希望看到英国“无协议脱欧”，但欧盟委员会也会为此做好应急准备。

分析人士指出，欧盟及其成员国政府目前并未表露重新谈判的意愿，而仍在强调希望英国立即澄清其在“脱欧”问题上的立场和下一步打算。英国在“脱欧”日期即将来临之际要说服欧盟重启谈判难度不小。

前景不明

分析人士指出，目前在执政的保守党内部、保守党与反对党工党之间、保守党与政治盟友北爱尔兰民主统一党之间、英国与欧盟之间，均存在政治博弈。英国最终将如何“脱欧”甚至是否“脱欧”均有待观察。

如果英国仍想实现“有协议脱欧”，在不推迟3月29日正式“脱欧”日期的前提下，无论是保守党继续执政还是反对党工党上台执政，英国恐怕都难以及时与欧盟方面达成新协议。有媒体预测，英国有可能推迟正式“脱欧”日期，与欧盟继续谈判。

欧盟方面已确认为推迟“脱欧”最后期限做好准备。一旦收到英国提出延长“脱欧”期限的请求，欧盟将举行特别峰会进行讨论。

如果英国未能与欧盟达成协议而迎来“脱欧”期限，就将出现“无协议脱欧”。伦敦国王学院“变化欧洲中的英国”项目副研究员阿兰·韦杰在接受新华社记者采访时表示，15日的投票结果是英国政府在“二战后遭遇的最大挫败”，目前“无协议脱欧”变得更为可能。

不过“无协议脱欧”意味着英欧关系将出现瞬间断裂，英欧贸易往来将回到世贸组织框架下进行，双方经济所受冲击将明显上升，因此英欧目前都尽力避免“无协议脱欧”。

随着“脱欧”协议在议会被否决，英国国内要求举行全民公投将“脱欧”前途的决定权交还到民众手中的呼声再度高涨。而欧洲法院此前已裁定英国可单方面撤销“脱欧”诉求，给了英国“不脱欧”的后路。

但此间观察家认为，“二次公投”将进一步加深英国“分裂”，有可能引发“三次公投”“四次公投”的“民主困境”。（记者桂涛）

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