综合消息：土总统说与美就建立叙利亚“安全区”达成谅解 叙政府抨击其言论

土耳其总统埃尔多安15日说，土美总统就土耳其在叙利亚建立“安全区”达成谅解。同一天，叙利亚外交部发表声明，抨击埃尔多安关于在叙边境建立“安全区”的言论，称其“对叙利亚使用占领和侵略的语言”。

埃尔多安15日在议会执政党团会议上说，土美总统14日晚通电话讨论在叙建立“安全区”事宜。两人的通话达成了“具有历史重要意义的谅解”。

埃尔多安说，美国总统特朗普确认，由土耳其在沿土叙边界叙利亚一侧建立纵深32公里的“安全区”。同时，特朗普也对美国从叙利亚撤军加以确认。双方决定就叙利亚问题，包括建立“安全区”事宜继续保持对话磋商。

土耳其总统府发言人15日晚表示，土方对特朗普的“安全区”提议做出积极回应，相关细节仍有待双方进一步商讨。他强调，“安全区”将处在土方的控制之下。

对此，叙利亚外交部当天发表声明说：“作为一个不负责任且鲁莽的政权，土耳其无视所有强调尊重叙利亚领土完整的国际决议，其行为与联合国宪章里最基本的原则和目标相矛盾。”

声明强调，叙利亚视任何破坏叙统一的企图为土耳其对叙的直接侵略和占领，以及对国际恐怖主义的支持。叙利亚将坚决保护人民安全，捍卫领土完整，抵抗任何形式的侵略和占领。

长期以来，美国与土耳其在“人民保护部队”等叙利亚库尔德武装的合法性问题上分歧严重。土方指认“人民保护部队”是土耳其反政府组织库尔德工人党的叙利亚分支，属于“恐怖组织”。而美军一直通过库尔德人主导的“叙利亚民主军”与“人民保护部队”密切合作，打击“伊斯兰国”。

美国白宫去年12月19日称，随着在叙利亚打击“伊斯兰国”的战事取得成果，美国决定撤回驻叙美军。但美国总统国家安全事务助理博尔顿本月6日表示，美国从叙利亚撤军需要满足特定条件，其中包括确保美军在叙利亚的库尔德盟友得到保护。（参与记者：施春、秦彦洋、郑一晗）

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