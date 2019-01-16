俄总理：全球去美元化趋势将加强

俄罗斯总理梅德韦杰夫15日在莫斯科出席盖达尔论坛时说，全球去美元化趋势将加强。

塔斯社当天援引梅德韦杰夫的话报道说，当前多国有意降低本国经济对美元的依赖程度，这种趋势未来将加强。他同时表示，美元是世界主要储备货币，然而美国却在“破坏”全球对美元的信任并且刺激去美元化进程。

他同时表示，美国正在试图将其内部的经济与政治威胁转移至全球经济的其他参与方。

盖达尔论坛素有俄罗斯“达沃斯论坛”之称，自2010年开始举办。今年论坛于15日至17日在莫斯科举行。

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