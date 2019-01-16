俄美就《中导条约》磋商 普京：不希望进行军备竞赛

综合报道，俄美15日在日内瓦就《中导条约》举行磋商。俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫在会晤后称，俄方在会谈中对美方表示愿意提高9М729导弹问题的透明度，而美方也应对俄罗斯的关切做出回应。

里亚布科夫说：“俄方借此会晤之际向美方提出了一系列增加9М729导弹问题透明度的具体措施，俄罗斯认为，这将完全消除美方认为这种导弹不符合《中导条约》要求的任何怀疑和假设。”

里亚布科夫指出，只有在美国针对俄方关切做出对等回应的情况下，俄罗斯才会提高9М729导弹问题透明度。里亚布科夫指出，美方没准备就其他问题进行具体对话，在会晤中仅试图讨论9М729导弹问题。

俄罗斯总统普京日前表示，俄罗斯是负责任和理智的国家，不希望进行新的军备竞赛，俄在2018年12月向美国提出了一系列旨在保留《中导条约》的具体建议。

里亚布科夫长称，只要美国还没有正式通知退出《中导条约》，那么俄罗斯就将继续努力维护这一战略平衡。

美国国务卿蓬佩奥2018年12月4日表示，如果俄罗斯不恢复遵守《中导条约》，美国将在60天后暂停履行条约义务。美国认为，俄罗斯9М729 (SSC-8)巡航导弹的射程违反《中导条约》。负责军备控制和国际安全事务的美国副国务卿汤普森12月6日表示，华盛顿呼吁俄罗斯销毁该型号导弹，或者对其进行改造，以避免其射程违反条约。

美国总统特朗普此前表示美国打算退出《中导条约》，指责俄罗斯违反该条约，并称美国需要发展该条约所限制的武器。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫回应称，莫斯科希望美国就此给出更详细的解释，并指出，《中导条约》破裂将迫使俄罗斯为保障自身安全采取措施。

《中导条约》全称《美苏消除两国中程导弹和中短程导弹条约》，1987年12月8日由时任美国总统里根和苏联领导人戈尔巴乔夫在华盛顿签署。条约禁止双方试验、生产和部署射程500至5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹，但对海基和空基的巡航导弹和弹道导弹并没有做出限制。俄美两国近年来多次相互指责对方违反条约。

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