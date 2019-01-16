世界经济论坛年会将启 全球政商领袖共话“全球化4.0”

世界经济论坛15日公布了本届年会(冬季达沃斯)的筹备情况。据介绍，即将于22日至25日在瑞士达沃斯举行的本届年会主题为“全球化4.0：打造第四次工业革命时代的全球架构”，预计将有来自全球110多个国家超过三千名政、商、学界及公民社会、文化艺术和媒体界的代表及专家和青年领袖出席。

“全球化4.0必须是以人为本、包容和可持续的。”在解释今年冬季达沃斯主题时，世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布表示，我们正在进入一个“由第四次工业革命所形成的破坏性创新以及全球地缘经济和政治力量重组所共同带来的巨大的全球不稳定性”为标志的时代，人们需要参与达沃斯的各利益相关群体提出相应的原则，以凝聚愿景，并作出必要的承诺去应对这一不稳定性。

“世界各地的人们都忙于进行危机管理，但在达沃斯我们希望谈论更多未来的机会，而非当前的危机。”谈及世界经济论坛的与众不同之处，施瓦布当天在日内瓦举行的发布会上表示，世界经济论坛即将发布的《全球风险报告》将聚焦这个时代所存在的“糟糕的一面”，“但在达沃斯我们将聚焦这个时代最好的部分，至少去讨论如何构建一个最好的时代”。

论坛官方公布的名单显示，包括德国总理默克尔、意大利总理孔特、西班牙首相桑切斯、巴西新任总统博索纳罗、日本首相安倍晋三、瑞士联邦主席毛雷尔和联合国秘书长、北约秘书长等在内的数十位国家元首、政府首脑及国际组织负责人将出席本届冬季达沃斯。中国外交部此前宣布，中国国家副主席王岐山将出席本届冬季达沃斯并应邀发表致辞。美国总统特朗普和法国总统马克龙则分别因各自国内因素宣布取消出席。

记者注意到，在整个冬季达沃斯350多场论坛对话环节中，“中国主题”颇为显眼。其中包括22日举行的“推进‘一带一路’倡议：展望中国的万亿美元愿景”，23日的“中国经济展望”，24日的“全球化4.0：中国如何塑造全球商业的未来”等。（记者彭大伟）

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