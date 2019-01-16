新华国际时评：“脱欧”迷局更迷离

姗姗来迟的英国议会下院投票结果15日终于出炉，英国与欧盟艰难谈判一年多、首相特雷莎·梅卖力推销两月有余的“脱欧”协议遭议会否决，政府遭遇惨败。

反对党工党随即抛出对政府的不信任投票动议，特雷莎·梅政府面临更大压力，英国“脱欧”前景再添变数。距离3月末法定“脱欧日”仅剩10周，“脱欧”迷局不仅没有趋于明朗，反而更加扑朔迷离。

有协议“脱欧”、无协议“脱欧”、不“脱欧”，议员们就像在玩“石头、剪子、布”，没有人能断定最终胜出的会是哪一方。接下来，特雷莎·梅政府能否扛过不信任投票存疑，就算扛过了，如何与各方协商破局求解，依然困难重重。

回望历史，2016年6月的“脱欧”公投开启了这场已历经两年半的“大戏”，英吉利海峡两边、英国本土内部各种政治势力之间在博弈、争吵。相伴随的是，英国经济在这场“大戏”中付出了惨重代价。

戏一开场，经济就陷入迷茫。很多专家当时就预测，英国经济自此打开了“潘多拉魔盒”——英镑大跌、资本撤离、人才流失、就业下滑、通货紧缩等将接踵而至。

预言很快开始应验。资本陷入观望，商业投资遭遇2008年国际金融危机以来最严峻挑战。人才大批流失，金融机构不断向欧洲大陆转移员工和资产。

两年半后，“脱欧”前景更加扑朔迷离。议会15日投票当天，议会外的英国民众仍在争论英国到底要不要“脱欧”，没有人能确定“脱欧”后英国将更好还是更坏。

不论结局如何，舆论认为“脱欧”之争都将让英国“很受伤”，经济前景“黯淡”，甚至可能是“灾难”。

有协议“脱欧”的“替代方案”至今仍是个谜，还需经议会再次表决。多数专家预测，即便有序“脱欧”，今年英国经济也不会好过动荡不安的去年，一季度甚至可能出现停滞或负增长，企业冻结投资，消费者推迟支出。

若是无协议“脱欧”，后果更糟。英国央行警告，经济将萎缩，通胀陡升，英镑大跌，房价崩盘。商界领导人称，关税和成本将上升，企业将面临零部件短缺。

若是不“脱欧”或是“二次公投”，“脱欧大戏”剧情还将加码，不确定性将进一步重创英国经济。

眼下最为紧迫的是，赌上政治前途的特雷莎·梅首相16日将面临不信任投票，英国政局变动成为现实风险，执政党和首相都可能更迭，“脱欧”进程未来由谁掌舵也成未知。（记者杨晓静 桂涛）

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