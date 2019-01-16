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特鲁多改组加拿大政府换班子 司法部长遭撤换

2019年01月16日07:16  来源：新华网
 

加拿大总理贾斯廷·特鲁多14日改组政府，对现任内阁作出5项人事变动，包括换掉司法部长。

路透社报道，自由党2015年11月胜选之后担任司法部长兼总检察长的乔迪·威尔逊－雷布尔德转任退伍军人事务部长。这一职位传统意义上地位较低。

报道说，威尔逊－雷布尔德在宣誓仪式上表情严肃。当天晚些时候，她“不同寻常”地发表声明，说无法回应“许多关联‘我为什么不再是司法部长’的问题和询问”。

就这一看似“降职”的人事变动，特鲁多回应媒体记者，说威尔逊－雷布尔德出任司法部长时的工作特别出色，“现在我们需要一个非常强大的人代表我们的老兵”。

接替威尔逊－雷布尔德出任司法部长的是戴维·拉梅蒂。拉梅蒂在美国耶鲁大学完成学业，曾任加拿大麦基尔大学法学教授，参与创建了这所大学的“知识产权政策中心”。

拉梅蒂获任命为司法部长前，先后出任国际贸易部长以及创新、科学和经济发展部长的政务次官。

原退伍军人事务部长西默斯·奥里甘转任原住民事务部长。路透社报道，奥里甘因处理敏感老兵文件不当招致批评。

原任原住民事务部长简·菲尔波特出任加拿大国库委员会主席。这一职位掌管加拿大公共财政。原国库委员会主席斯科特·布里松上周宣布辞职。布里松说，从政22年后，他打算花更多时间陪伴家人。

加拿大10月将举行议会选举。布里松离任让特鲁多领导的自由党选情不利。法新社援引民意调查结果分析，自由党支持率近期有所下滑，仅略高于反对党保守党，自由党在选举中丧失议会多数党地位的可能性上升。（海洋）【新华社微特稿】

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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