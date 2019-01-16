俄敦促日本在和平条约问题上放弃挟美自重企图

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫14日敦促日本方面打消念头，即拉美国加入日方，与俄方谈判缔结和平条约。

【表达“愤慨”】

在俄罗斯首都莫斯科，拉夫罗夫14日与日本外务大臣河野太郎磋商签署和平条约事宜，稍后在记者会上说，日方必须打消拉美国加入俄日和平条约谈判的企图。

他说，日方近来试图将美国变成谈判一方“令人愤慨”，他与河野会面时向后者传达俄方立场。

日本首相安倍晋三的外交特别助理河井克行上周说，美国应该有兴趣参与俄日谈判，美方加入有“好处”。

拉夫罗夫认定河井这番言论“不可容忍”，继而质疑日方在“如此依赖美国”的情况下是否有独立交涉问题的能力。

【谴责“反导”】

拉夫罗夫同时谴责美国在日本境内部署全球导弹防御系统，认定这一举措让俄日关系复杂化。“美国以遏制朝鲜核威胁为由部署反导系统，事实上对俄罗斯等国构成安全威胁。”

俄罗斯外交部先前说，在日本部署反导系统是美国扩张全球反导系统的又一步，实际是在日方协助下再次违反《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，即《中导条约》。

俄日外长14日磋商没有取得突破，双方就岛屿争端的分歧难以弥合。

拉夫罗夫说，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与安倍定于本月晚些时候会晤，届时继续讨论缔结和平条约。

【拒谈“争议”】

拉夫罗夫重申，日方必须承认第二次世界大战的结果，放弃对双方争议岛屿的领土主张，否则谈判无法取得进展。

“争议岛屿的主权毋庸讨论，”他说，“它们是俄方领土。”

俄日争议岛屿指国后岛、择捉岛、色丹岛和齿舞诸岛，总面积大约5000平方公里。俄方称它们为“南千岛群岛”，日方称“北方四岛”。苏联在二战末期对日作战中占领并控制这些岛屿。双方均宣称对这些岛屿拥有主权。

俄日首脑去年11月在新加坡会晤，商定依据1956年签署的《日苏共同宣言》加快缔结和平条约谈判进程。宣言约定双方尽快签订和平条约；签约后，苏联向日本移交争议岛屿中面积较小的色丹岛和齿舞诸岛。（安晓萌）（新华社专特稿）

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