“脱欧”应急罐英国走俏 为“硬脱欧”囤积食品

数以百计英国人已经购买“脱欧”应急罐。罐中装有冻干食品，足够支撑30天。

英国一家名为“应急食品储备”的企业去年12月推出上述应急罐。一些英国人担忧，“硬脱欧”可能导致食品和药物短缺。

除应急食品，“脱欧”应急罐同样装有打火器、滤水器和能量胶。

《曼彻斯特新闻晚报》14日报道，“脱欧”应急罐分为两种，一种是普通装，售价295英镑；另一种是豪华装，售价595英镑。

英国iNews网站报道，“脱欧”应急罐自推出以来卖出600多罐。

“应急食品储备”企业创始人詹姆斯·布莱克认定，当英国脱离欧洲联盟时，边境可能会出现问题；应急罐创意不是为了发忧患财，而是为了帮助英国人应对时艰。

“我们不发恐惧财，仅为帮助人们为‘硬脱欧’做准备，”他说，“看起来可能会出现明显混乱，而政府没准备好。”

布莱克说：“我们每天卖出大约25罐，挺不错。”

现年61岁的琳达·梅奥尔买了“脱欧”应急罐。她说：“我不担心‘脱欧’，但我担心‘脱欧’以后。我觉得，边境管控理顺前，头6个月可能会有点乱。我这人一直就是这样，觉得确保手中有供给比较重要……”

应急罐走俏的同时，英国两大连锁超级市场宣布，正为应对“硬脱欧”囤积食品。这两大超市连锁企业分别是乐购和斯潘塞。

英国议会下院定于15日表决英国政府与欧盟达成的“脱欧”协议。

英国2016年6月就“脱欧”全民公投，最终决定退出欧盟。2017年3月29日，英国正式向欧盟递交“脱欧”信，正式启动“脱欧”程序。根据英国政府与欧盟之间的协议，英国将在今年3月29日正式“脱欧”。（卜晓明）（新华社专特稿）

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