震惊欧洲！波兰市长遇刺身亡 总统再遇死亡威胁

一天前遇刺的波兰北部港口城市格但斯克市市长帕维尔·阿达莫维奇14日伤重不治身亡，震惊波兰乃至整个欧洲。数以千计波兰民众自发组织悼念阿达莫维奇的活动。

多名波兰和欧洲政要谴责这一暴力袭击。波兰总统安杰伊·杜达呼吁民众团结，但他本人14日同样遭遇死亡威胁。

【哀悼】

14日傍晚，民众自发在格但斯克和波兰首都华沙等城市组织守夜。不少人手捧蜡烛，还有人用手机屏幕制造光亮。在华沙，人们举起写有“停止仇恨”字样的横幅。

当天早些时候，在13日晚慈善筹款活动现场遭一名27岁男子多次捅刺心脏和腹部的阿达莫维奇因伤势过重离世。他先前经历大约5小时手术和大量输血抢救。

波兰卫生部长乌卡什·舒莫夫斯基宣布阿达莫维奇的死讯时说：“我们没能赢。”

阿达莫维奇53岁，出任格但斯克市市长20年，去年在市长选举中以65%的得票率第六次胜选。美联社报道，他去世后，格但斯克市降半旗致哀。不少市民14日自发为阿达莫维奇输血。一些人说，老板准许他们放下工作去给市长输血。

欧洲理事会主席唐纳德·图斯克的老家是格但斯克。他14日从布鲁塞尔赶回格但斯克，参与哀悼活动。

图斯克说：“亲爱的帕维尔，我今天想向你承诺，为了你、为了我们所有人，我们将保护大家的格但斯克、波兰以及欧洲，免受仇恨和轻蔑伤害。”

阿达莫维奇生前曾是公民纲领党成员，2015年退党。图斯克是公民纲领党的共同创始人。袭击阿达莫维奇的嫌疑人自称在公民纲领党执政时期遭错误监禁和虐待，当时图斯克任波兰总理。

【团结】

美联社报道，阿达莫维奇曾呼吁让受伤的叙利亚儿童在格但斯克接受治疗，遭法律与公正党领导的右翼政府阻止。波兰一个极右翼组织为此向他发出“政治死亡通知书”。

阿达莫维奇遇害后，波兰国内出现指责法律与公正党的声音，称敌视阿达莫维奇等自由派人士的氛围滋生暴力。然而，这一说法遭政府官员驳斥。不少官员谴责这次暴力袭击，强调嫌疑人过往的武装抢劫案底。

波兰官方没有公布男性嫌疑人的全名，只称他为斯特凡·W。嫌疑人14日正式受到谋杀指控。如果罪名成立，他可能被判终身监禁。

波兰副总检察长克日什托夫·西拉克说，嫌疑人的精神状态存疑，将接受两名精神科医生检查。他曾在监狱服刑5年半，去年末出狱。

波兰总统安杰伊·杜达14日召开记者会前，为阿达莫维奇默哀1分钟。杜达说，波兰将在阿达莫维奇家人为他举行葬礼当天举行全国哀悼，具体日期尚未确定。

杜达谴责袭击是“难以想象的邪恶”，对想要做善事的民众是一次“打击”。他同时呼吁人们团结一心对抗暴力。

德国总统弗兰克－瓦尔特·施泰因迈尔和捷克外交部长托马斯·佩特日切克等欧洲政要谴责袭击，认为这是“无耻行为”“愚蠢暴力”，阿达莫维奇遇害是整个欧洲的“悲剧”。

【威胁】

路透社报道，杜达本人同样遭遇死亡威胁。波兰警方14日晚经由社交媒体宣布，逮捕一名72岁华沙男子。这名男子致电当地一家社会福利中心，威胁要杀掉杜达。

男子在电话中说：“阿达莫维奇死了，安杰伊·杜达可能明天会死。”

另据今日俄罗斯电视台网站报道，警方很快查出电话打出的地点，逮捕这名男子。警方没有公布他的身份。（海洋）（新华社专特稿）

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