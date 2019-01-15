改革开放40年 中国慈善事业成就令人瞩目

人民网讯 1月14日，中国慈善联合会在北京召开2018中国慈善年会，以“慈善与改革开放”为主题，回顾慈善与改革开放40周年成果、致敬改革者、展望中国慈善事业发展趋势。第十一届、十二届全国人大常委会副委员长、民建中央原主席、中华思源工程扶贫基金会理事长陈昌智，民政部党组成员、副部长高晓兵出席并讲话。

陈昌智副委员长在讲话中指出，改革开放是当代中国的发展之基，更是慈善事业的动力之源。40年来，在各级政府部门、慈善组织、爱心企业、志愿者和社会各界的共同努力下，我国慈善事业取得了令人瞩目的历史成绩：慈善事业的法治体系日益完善、社会捐赠稳定增长、社会组织发展迅速、志愿服务遍地开花。慈善事业不仅在扶贫济困，扶老救孤、恤病助残，灾害救助等方面发挥了不可替代的作用，还在激发社会活力，参与社会治理，促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业发展作出了许多成绩。

陈昌智表示，决胜全面建成小康社会已经进入了“啃硬骨头”的攻坚阶段，还有2000万的农村贫困人口需要帮扶，还有大量的因病致贫、应病返贫的困难群众需要关爱。陈昌智勉励所有的慈善力量应着眼国家大局，团结起来，一是凝聚社会力量，赢得脱贫攻坚的最后一战；二是提升服务本领，实现向专业化发展的关键一跃；三是弘扬慈善精神，成为树立文化自信的重要一环；从而以强烈的使命感和责任感，投身到改革开放再出发的滚滚洪流，坚持不懈地推进改革开放，在新时代贡献新力量、新作为，在新时代创造属于慈善事业的奇迹！

高晓兵副部长在讲话中指出，改革开放40年，慈善事业已经成为中国特色社会主义事业的重要组成部分，其中，党的领导是慈善事业发展的根本保证；完善的法规政策，是慈善事业发展的重要前提；不断改革创新，是慈善事业发展的不竭动力；社会各界的广泛参与，是慈善事业发展的重要基础。

高晓兵副部长表示，2019年是新中国成立70周年，也是打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会的关键之年。希望各类慈善力量勇立潮头，奋勇拼搏，一是要聚焦脱贫攻坚，在党和国家重大战略任务中彰显自身价值；二是要提升专业服务，在满足人民美好生活需要中践行慈善使命；三是要增强法治意识，在全面依法治善中加强慈善行业建设；四是要弘扬慈善文化，在培育和践行社会主义核心价值观中传递正能量；从而将改革开放进行到底，不断追求慈善事业蓬勃向上的发展梦、社会崇德向善的和谐梦和全面建成小康社会的中国梦。

李晓林秘书长敬辞中指出，慈善的意义在于用爱心扶助生命的成长，用善行成就他人的梦想。服务之于慈善，是根本、是要义，更是慈善价值的彰显。改革开放40年来，每一位服务在一线并不断创新的慈善组织和慈善工作者，凭借内心的真诚与专业的服务，凭借爱心的笑脸和隐忍的坚持，让弱者感到温暖，让社区更加温情，让世界更加美好。

李晓林说： “无论是嗷嗷待哺的早产婴儿，还是徘徊在社会边缘的困境少年；无论是贫瘠崎岖的边远山区，还是黄沙蔽日的戈壁荒滩，都因为他们日复一日的默默付出和不懈坚持而发生着令人欣喜的变化。他们用实际行动诠释着什么是爱，践行着什么是善。他们让自身的价值在创新中熠熠生辉，他们让慈善的光芒在服务中悄然绽放。”

(责编：赵芮(实习生)、常红)