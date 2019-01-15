俄总统新闻秘书说“通俄门”是阴谋论

新华社莫斯科1月15日电（记者栾海）据俄罗斯媒体15日报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫日前表示，美国总统特朗普涉嫌“通俄门”是美方阴谋论，其背景是美国社会分裂。

据俄《论据与事实》周报当天报道，佩斯科夫日前在被问及“如何评价特朗普‘通俄门’和美国对俄制裁”时说，“通俄门”是美方的阴谋论，与事实不符。美国已陷入一种异常境地——无论其社会还是政府都在分裂，而美国总统只得在这种复杂环境下履职。

佩斯科夫说，近几十年来俄方不断受到西方各种遏制，虽然美国是世界最大经济体，但美国对俄制裁无法迫使俄改变其独立自主的政策。“美方无论动用什么手段也无法遏制俄罗斯，对俄制裁徒劳无益。”

佩斯科夫还谴责美国近来威胁阻碍俄与欧洲国家建设“北溪-2”天然气管道。他说，美国毫不掩饰地试图确保其在欧洲能源市场的竞争优势，迫使欧洲国家购买价格相对更高的美国天然气。

“北溪-2”项目旨在铺设一条由俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道，可以绕过乌克兰把俄天然气输送到德国，再通过德国干线管道输送到其他欧洲国家。项目计划于2019年建成，建成后预计俄罗斯每年可向德国输气550亿立方米，可满足欧洲10%的天然气需求。美国众议院去年12月11日通过决议，要求欧洲放弃“北溪-2”项目。决议还支持对该项目进行制裁。

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