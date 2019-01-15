新华社北京1月15日电（全球热点）再通电话谈撤军 美土能否吵而不“崩”？

新华社记者

土耳其总统埃尔多安与美国总统特朗普14日就叙利亚局势再通电话。

特朗普宣布撤军叙利亚后近一个月来，土美两国因叙利亚库尔德问题再生分歧而关系趋紧。但分析人士认为，现阶段美土关系紧张在某种程度上只是表面现象，双方对美方撤军叙利亚、美土关系吵而不“崩”都有需求。

【新闻事实】

据土耳其总统府声明，埃尔多安与特朗普在电话中强调应落实曼比季安全合作路线图，防止该地区在美国撤军后产生“权力真空”，并避免任何因素干扰美国撤军。双方还商议在维护叙利亚主权完整前提下，在叙利亚北部建立一个没有武装分子的“安全区”。

美国白宫发言人桑德斯当天在声明中说，特朗普在通话中向埃尔多安表达了两国合作解决土方对叙利亚东北部安全担忧的意愿，同时强调了确保叙利亚库尔德武装的安全对于美国的重要性。

特朗普13日在社交媒体推特上警告说，如果土耳其攻击库尔德人，美国将从经济上“重创”土耳其。他也表示，不希望库尔德人“挑衅”土耳其。他还提出在叙利亚设立一个“安全区”。

土耳其外长恰武什奥卢14日在记者会上说，土耳其不惧怕任何威胁，美方对土耳其的经济威胁不会得逞。而针对美国在叙利亚设立“安全区”的提议，恰武什奥卢表示，土方并不反对。

【深度分析】

分析人士认为，美土近期再度尖锐交锋，凸显双方战略考量存在巨大分歧，盟友关系面临严重考验。一方面，特朗普政府因撤军决定在国内面临巨大反对声音，在中东引起以色列、沙特等盟友担忧，必须避免落人口实，需要安抚盟友；另一方面，土耳其在制裁伊朗、购买俄罗斯S-400导弹防御系统等问题上也不能轻易妥协。

不过，美方撤军叙利亚这招“险棋”对美土双方仍具诱惑力，双方交锋还停留在口头上，不至于彻底决裂。一方面，土耳其显然不会轻易放弃主导其“心腹大患”库尔德问题的一次良机，也不会在严重经济问题缠身的情况下贸然升级与美国的紧张关系，最终仍会寻求与美国达成共识。另一方面，特朗普政府目前国内处境复杂，撤军叙利亚对巩固其基本盘、贯彻其中东战略仍是重要一步。

【即时评论】

美国当前在撤军叙利亚问题上左支右绌、伤透脑筋，何尝不是其全球战略调整的必然结果？美国多年来一直企图主导中东各项事务，摊子铺得太大，如今想在中东实现战略收缩，就不得不面临如何协调各方不同利益、满足各方不同诉求的难题。

支持和武装叙利亚北部以库尔德人为主的“人民保护部队”，曾是美国中东大棋局的一枚要子。但土耳其方面认定“人民保护部队”是反政府组织库尔德工人党在叙利亚的分支，把它列为“恐怖组织”。如今，美国是保是弃，都难言是一步好棋。再看深一层，美国这只靴子如何落地，更事关其在中东的影响力。

【背景链接】

去年12月19日，白宫称美国已开始撤回驻叙美军。据美国媒体报道，埃尔多安与特朗普去年12月14日通电话，就叙利亚问题达成共识，促成特朗普下决心从叙撤军。

埃尔多安去年12月21日宣布，土方将推迟在叙利亚境内对库尔德武装采取军事行动。

美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿今年1月6日访问以色列时说，美国从叙利亚撤军需要满足特定条件，包括确保美军在叙库尔德盟友得到保护。随后，出乎外界预料，博尔顿8日访问土耳其期间并未与埃尔多安会晤。

埃尔多安近来多次表示，土耳其不久将对叙利亚北部实施军事行动，清除库尔德武装“人民保护部队”。（参与记者：邵杰、施春、秦彦洋；编辑：闫亮、孙浩）（完）

(责编：袁昕(实习生)、徐祥丽)