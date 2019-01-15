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韩国《2018国防白皮书》修改“敌”朝表述

2019年01月15日20:47  来源：新华社
 

新华社首尔1月15日电（记者田明 耿学鹏）韩国国防部15日发布的《2018国防白皮书》删除了之前视朝鲜为“敌人”的表述，同时对部分有针对朝鲜意味的军事用语做出修改。

国防部发布的相关材料显示，白皮书在阐述国防目标的章节中，宽泛地将“威胁和侵犯韩国主权、领土、国民生命、财产安全的一切势力”称为“敌人”，替代之前把朝鲜视作“敌人”的表述。

白皮书还修改了此前版本当中有关“三轴体系”的表述。除将这一体系名称改为“压制、应对核武及大规模杀伤性武器威胁的核心战斗力建设”外，还将该体系下“杀伤链系统”“大规模惩罚报复”等用词修改为“战略目标打击”“压倒性应对”等较为中性词汇。

白皮书写道，韩朝关系在军事对峙与和解合作之间不断反复，但韩朝、朝美首脑会晤在2018年内成功举行，为朝鲜半岛无核化和构建永久和平机制营造了新的安保环境。特别是韩朝军事部门通过签署并落实《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》的一系列举措，已为缓解南北军事紧张、构建双方互信打下基础。

据韩国国防部介绍，白皮书共由7个章节构成，对韩国“国防改革2.0”、韩美同盟、朝鲜半岛无核化及停和机制转换等多个重要议题进行了详细阐释。

韩国每两年发布一次国防白皮书，《2016国防白皮书》中称朝鲜对韩方“安全构成重大威胁……只要这些威胁存在”，朝鲜“政权及其军队就是我们的敌人”。

(责编：袁昕(实习生)、徐祥丽)
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