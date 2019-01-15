巴黎市政府积极准备“公民大辩论” 设专门网站听取市民意见

从今天(1月15日)开始，法国将展开一场为期两个月的“公民大辩论”，这是马克龙政府针对已持续9周的“黄背心”运动所作的回应，旨在让法国各阶层公民就一些重大问题发表意见，在此基础上达成一份“民族新契约”。令外界最好奇的莫过于：公元前5世纪在古希腊雅典城邦实施的“公民大会”制度，能否穿越到21世纪的法国解决问题？中国现代国际关系研究院副院长冯仲平14日告诉《环球时报》记者，欧洲有公共辩论的传统，当代主要集中在议会内部，参与人数不多;此次法国“公民大辩论”给更多人提供了表达自我诉求的机会，“但实践证明，民众过多参与也并非是有效的方式，英国公投脱欧就是一个典型的先例”。

马克龙的做法令人联想起公元前5世纪古希腊城邦时代，雅典以“公民大会”为代表的民主制度。当时在雅典，每个成年男性公民都可以参加每月召开2至3次的公民大会，所有公民聚集一堂，进行辩论，并决定城邦的政策。

法国《世界报》14日评论称，为时两个月的大辩论在法国是史无前例的。根据政府公布的信息，这一活动由中立的独立行政机构——全国公众辩论委员会主持，方式有以下几种：一是该委员会设立一个公共网站，人们可以自由在此发表看法与意见，而网站本身也提供各种信息与方法论。二是在地方上举行各种讨论会，只要提前7天向地方当局报备时间、地点与人数即可。当局可以对此提供建议，主持人必须立场中立。有关讨论的结果报给全国公众辩论委员会。三是各大区根据抽签原则选择居民开会对各个问题发表意见。四是当局主办四个“国家论坛”，抽签请居民同时也请各阶层、各行业代表到会发表意见。所有意见与结论均递交上述委员会统一整理，最后递交给政府。

14日，巴黎市政府新闻处接受《环球时报》记者电话采访时表示，市政府正在积极准备“公民大辩论”，已经推出专门网站让所有市民发表意见，同时在各区区政府均组织一些讨论会，市民们可以随时去咨询有关事项。巴黎市政府还将在1月底2月初举行一次大型讨论会，随后还会举办一系列专题讨论会，有关日程即将公布，欢迎市民参加。新闻处还告诉记者，巴黎各区区政府也准备了登记本，欢迎居民随时前往留言。（作者 邢晓婧）

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