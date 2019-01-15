以色列发现最后一条真主党用于跨境袭击的地道

以色列军方13日说，发现第6条、也是最后一条黎巴嫩真主党挖掘的跨境地道，将予摧毁。

【以色列毁地道】

以色列指认，黎巴嫩真主党武装人员在以黎边境挖掘地道，用于潜入以色列境内发动袭击。以军去年12月4日发起“北盾行动”，用以发现并摧毁这些跨境地道。真主党迄今没有回应以方这一行动。

以色列军方发言人乔纳森·孔里库斯13日告诉媒体记者，以军前一天发现第6条、也是最后一条真主党跨境地道，将在几天内予以摧毁；届时，以军摧毁所有跨境地道，结束“北盾行动”。

孔里库斯说：“根据我方情报和判断，没有其他从黎巴嫩通向以色列的跨境袭击地道。”

按照孔里库斯的说法，全部6条地道中，最新发现的这条地道最长、最深、最精密。它起始于黎巴嫩境内距离以黎边界800米的一座村庄，通入以色列境内“几十米”，55米深，非常宽，配有多个阶梯和一个轨道系统，可供“大量武装人员和设备”移动。

孔里库斯说，以黎边界黎方一侧仍有一些地道，以军部队将继续驻扎在边界以方一侧，监视真主党在黎方一侧的“地下设施”和“可能的地下活动”。

真主党是黎巴嫩什叶派政党，与其他政党及无党派人士组成的政治联盟在本届黎巴嫩议会占据超过半数议席。

真主党与以色列2006年7月至8月持续34天大规模交火，黎方超过1200人死亡，以方超过160人死亡。联合国安全理事会当年8月通过第1701号决议，呼吁双方停火，真主党和以色列先后接受决议。那以后，以黎边境基本平静。

【联合国促稳定】

孔里库斯13日重申，以黎边界以方一侧如果发生任何暴力袭击或违反联合国安理会第1701号决议的事件，以方将认定黎巴嫩政府承担责任。

他说，以军已经把发现第6条跨境地道的情况通告联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）。

以色列1978年以打击黎巴嫩境内巴勒斯坦武装人员为由入侵黎巴嫩南部；联合国随即向黎南地区派驻临时部队，主要任务是监督以色列撤军。联合国2000年划定以黎临时边界“蓝线”，旨在确认以军完全撤出黎巴嫩。

联黎部队去年12月17日发表声明，说收到以军发现4条地道的通告，经核查确认以色列北部“蓝线”附近有4条地道，“现阶段能够确认”其中两条穿越“蓝线”，违反联合国安理会第1701号决议；联黎部队要求黎巴嫩当局立即处理。

联黎部队去年12月28日说，收到以军有关另一条地道的通告，尚未予以证实。

联黎部队司令斯特凡诺·德尔科尔本月10日与黎巴嫩和以色列两国军方高级官员举行例行会议，重点讨论跨境地道问题。他呼吁黎以双方在联黎部队协调下合作保持“蓝线”地区稳定。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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