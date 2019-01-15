土美领导人通电话讨论叙利亚问题

土耳其总统埃尔多安与美国总统特朗普14日就叙利亚局势通电话，讨论了落实叙利亚北部曼比季安全合作路线图、在叙北部建立“安全区”和美国从叙撤军等问题。

土耳其总统府当天在一份声明中说，埃尔多安与特朗普强调应落实曼比季安全合作路线图，防止该地区在美国撤军后产生“权力真空”，并避免任何因素干扰美国撤军。双方还商议在维护叙利亚主权完整前提下，在叙利亚北部建立一个没有武装分子的“安全区”。

声明说，埃尔多安在通话中表示，土耳其支持美国从叙利亚撤军的决定，愿为美方撤军提供任何形式的支持。埃尔多安重申，土耳其与叙利亚库尔德人没有矛盾，土方的目标是清除极端组织“伊斯兰国”、库尔德工人党及其分支。

美国白宫发言人桑德斯当天在一份声明中说，特朗普在通话中向埃尔多安表达了两国合作解决土方对叙利亚东北部安全担忧的意愿，同时强调了确保叙利亚库尔德武装的安全对于美国的重要性。

桑德斯还说，美军参谋长联席会议主席邓福德15日将与土耳其方面继续就叙利亚问题进行讨论。

邓福德的新闻发言人告诉美国媒体，邓福德将在15日至16日比利时布鲁塞尔举行北约军事委员会相关会议期间与土方会谈。

长期以来，土耳其与美国在“人民保护部队”等叙利亚库尔德武装的合法性问题上分歧严重。土方指认“人民保护部队”是土耳其反政府组织库尔德工人党的叙利亚分支，属于“恐怖组织”。而美军一直通过库尔德人主导的“叙利亚民主军”与“人民保护部队”密切合作，打击“伊斯兰国”。（记者秦彦洋 施春 参与记者：刘品然、刘晨）

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