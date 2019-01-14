新华社都柏林1月14日电 通讯：在迷茫中等待英国“脱欧”结果的爱尔兰边境居民

新华社记者张琪

50多岁的埃蒙·菲茨帕特里克在爱尔兰与英国的边界地区经营一家汽车补给站，在自由往来的两国客流带动下，生意一直挺红火，但这样的日子还能持续多久，菲茨帕特里克心中没有答案。

菲茨帕特里克居住在爱尔兰北部的德拉姆利波利普地区，他的汽车补给站刚好被边界线一分为二：一边是出售各种零件和工具的五金商店，在英国境内；另一边则是可供加油的区域，在爱尔兰境内。

“我的店位于边界线上，爱尔兰的顾客需要先进英国才能进入五金店，而英国的顾客一旦停车加油就需要越过边界线。”菲茨帕特里克两手揣在牛仔裤兜里，低头看着水泥地上一条不起眼的泥土缝，这条他每天要跨越不知多少次的线，就是爱尔兰和英国分界线的大致所在。

开店已经２０多年的菲茨帕特里克说：“一切都挺好，直到‘脱欧’这个词出现。”他担心，如果“脱欧”导致出现“硬边界”，不仅生意，就连生活也会受到影响。

目前，同属欧盟的爱尔兰和英国之间是“软边界”，两侧不论是人员还是商品货物，都可以自由出入。距离英国3月底“脱欧”的最后期限越来越近，棘手的边界问题仍悬而未决。保持现状还是变成“硬边界”？居住在边境地区的居民在焦急地等待答案。

德拉姆利波利普是边境小镇克朗斯辖区内一个非常特殊的区域。它四周几乎被英国北爱尔兰边境线包围，南部连接爱尔兰领土的缺口却是一条没有桥梁的小河。在这一地区，每天都要在边境上来来往往的居民不在少数。“硬边界”的出现意味着德拉姆利波利普可能成为一座“孤岛”。

在克朗斯镇中心生活的夏兰·摩根同样关注“脱欧”进展，27岁的他在自家经营的杂货店里放置了一个“脱欧”倒计时指示牌。

“我最担心无协议‘脱欧’之后可能会建立的边检，这会让我失去一半的客户。不仅如此，现在店里商品大部分是通过北爱尔兰进口来的，英国无协议‘脱欧’意味着我未来进货的成本可能也会增加。”

摩根不愿设想最坏的结果。“一旦‘硬边界’出现，那么经营成本上升，外加客户流失，很可能给我的店造成巨大损失，甚至不得不关门。这家小店可是我们全家赖以生存的买卖。”

为了提前应对“脱欧”可能带来的边境问题，菲茨帕特里克找过政府部门，也咨询过商业机构。“但大家都对我耸耸肩膀，说他们也不知道。”他被告知，管理机构直到现在也不知道该如何对边境问题进行准备。

菲茨帕特里克无奈地说：“如果管理者都不知道怎么做，我们又该如何是好？”

爱尔兰新芬党议员帕特·特雷纳在克朗斯的地方议会工作了快30年。特雷纳介绍说，克朗斯5000多人口中的大部分从事农业相关的工作，由于爱尔兰和英国之间的“软边界”，哪里有工作人们就去哪里谋生，很多人在边界线两侧都有工作。人们关于“脱欧”的担心之一是，他们的日常生活会受到影响。

回首爱尔兰岛曾经冲突动荡的日子，特雷纳说：“人民不想回到那个年代，他们担心‘脱欧’后这些道路（爱尔兰与北爱尔兰之间的道路）会再次被封闭。”“人们认为更好的情况是，英国改变主意，留在欧盟。”

不过，就眼下的情况，特雷纳说：“‘脱欧’协议还没有通过，爱尔兰与英国两国政府无法就‘脱欧’后有关边境的具体协议进行协商，地方政府在得不到中央政府有关‘脱欧’的指导意见下，只能继续等待。”（参与记者陈静）

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