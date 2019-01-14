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严防死守 法国部署8万军警上街加强警戒防骚乱

2019年01月14日07:48  来源：新华网
 

法国政府12日在全国范围部署8万名安全部队人员，以应对巴黎等城市可能出现的示威。政府高级官员承诺严防暴力事件。

【严阵以待】

去年11月以来，法国巴黎等城市的民众每周六走上街头，抗议政府上调燃油税导致油价上涨和生活成本增加。随着一些极左、极右阵营和暴力团伙成员加入，示威频繁升级为骚乱，商店和银行遭打砸抢、纵火等现象增多。

巴黎警察局局长米歇尔·德尔皮埃什11日说，次日巴黎示威人数可能会超过一周前的3500人，暴力袭击风险继续上升；巴黎市政府部署大约5000名警察和多辆装甲车。

法国内政部长克里斯托夫·卡斯塔内11日接受媒体采访时誓言严打暴力活动，“发起示威的那些人知道会发生暴力事件，因此负有部分责任”。

据巴黎商会估算，去年11月以来，巴黎市将近500户商家遭破坏。不少商户12日会歇业、封住门窗，以防遭到打砸抢。

法国中部城市布尔日市长帕斯卡尔·勃朗告诉法新社记者，布尔日市民担忧可能发生的示威，一些银行和商户提前封住门窗。布尔日市政府宣布禁止在市中心老城区集会，关闭公共建筑和公园。

法国总理爱德华·菲利普上周说，政府将建立一份特别档案，用于识别暴力分子，禁止这些人参加游行和集会。

【多项举措】

巴黎政治学院政治研究中心11日发布的一项民意调查显示，77%的调查对象对法国政客缺乏信任、反感和厌倦。

法国政府去年调高燃油税，理由是减少碳排放，但因导致物价上涨而招致民众不满。一些反对者要求总统埃马纽埃尔·马克龙辞职。按照美联社的说法，示威者要求对法国经济和政治做“更深层次的改变”。

马克龙已经宣布一系列举措，包括为低收入者提高工资、减轻征税，以期挽回支持率。

他上周宣布，从本月15日开始、为期三个月内，在全国各地市政厅和网络上征集民众意见，主要涉及税务、绿色能源、制度改革和公民身份四个方面。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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