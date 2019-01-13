利伯维尔消息：加蓬总统府12日向媒体发布的一段视频显示，加蓬总统邦戈宣布任命新总理。
在视频中，加蓬总统府秘书长宣读总统令，宣布任命劳动、就业和职业培训部长朱利安·恩科格·贝卡莱为新总理，取代现任总理恩贡戴。
贝卡莱当天对媒体表示，加蓬新内阁成员名单将于14日公布。
加蓬总统邦戈目前在摩洛哥就医。在新年讲话中，邦戈承认自己身体有恙，但正在康复。 1月7日，加蓬首都利伯维尔发生未遂政变，参与政变的军人占领国家电台后宣称总统邦戈的健康状况已不允许他继续履行总统职责。加蓬政府7日晚些时候说，叛乱者已被逮捕，局势已得到控制。（记者 王松宇）
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