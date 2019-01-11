特朗普前私人律师科亨将赴美国会作证

美国国会众议院监督和政府改革委员会10日宣布，曾长期担任美国总统特朗普私人律师的科亨将出席该委员会于2月7日为他举行的听证会。美国舆论认为，这是国会民主党兑现加强监督特朗普政府承诺迈出的重要一步。

众议院监督和政府改革委员会主席、民主党人卡明斯当天发表声明说，对科亨自愿出席听证会表示感谢。科亨则在社交媒体上表示，自己将公开作证，并期待借助这一平台就相关事件提供“全面且可靠的描述”。

特朗普当天在得克萨斯州视察边境情况期间表示，对科亨到国会作证毫不担忧。

科亨2007年开始为特朗普打理法律和商业事务，他于去年12月在纽约曼哈顿联邦地区法院被判3年监禁。科亨将从2019年3月6日起自行入狱服刑。

美国联邦法官表示，科亨除了承认向国会撒谎外，还承认违反联邦竞选资金相关法律，在2016年美国选举日前夕按特朗普指示，安排向声称与特朗普有染的两名女性支付封口费，“意在影响选举结果”。

此外，科亨还是“通俄”调查中的关键人物，并配合了特别检察官罗伯特·米勒团队的调查工作。

卡明斯表示，众议院监督和政府改革委员会不想干扰“通俄”调查，因此正在与米勒办公室协商，将于未来几周内公布额外信息。

美国新一届国会1月3日开幕，民主党成为众议院多数党。民主党高层人士在去年中期选举结束后曾表示，重掌众议院后将对特朗普政府加大监督与制衡。（记者 孙丁、刘阳）

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