中国是澳大利亚最大贸易伙伴、第一大出口市场

人民网北京1月11日电 1月11日，北京外国语大学和社会科学文献出版社在京共同发布《澳大利亚发展报告（2017~2018）》与《澳大利亚研究》第二辑。报告指出，截至2018年上半年，中国仍然是澳大利亚最大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源地地。

近年来，中澳经贸关系发展迅速，并成为两国关系发展的重要支撑。尽管2017年下半年以来，中澳关系因澳方责难出现波折，但两国贸易往来仍保持了良好发展势头。截至2018年上半年，中国作为澳大利亚最大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源地地位未发生改变。IMF根据澳大利亚统计数据显示，2017年中澳货物贸易总额为1287.96亿美元，较上年增长22.0%。其中，对华出口额为766.87亿美元，较上年增长31.4%；自华进口额为521.09亿美元，较上年增长10.5%。同期，澳对华贸易顺差为245.78亿美元，较上年增长119.0%。2018年上半年，中澳货物贸易总额为694.39亿美元，较上年同期增长14.0%。其中，对华出口额为422.47亿美元，较上年同期增长13.2%；自华进口额为271.92亿美元，较上年同期增长15.3%。同期，澳对华贸易顺差为150.55亿美元，较上年同期增长9.7%。IMF根据中国统计数据显示，2017年中澳货物贸易总额为1345.09亿美元，较上年增长24.3%，其中自澳大利亚进口额为928.08亿美元，较上年增长32.3%；2018年上半年中澳货物贸易总额为739.30亿美元，较上年同期增长12.6%，其中自澳大利亚进口额为521.69亿美元，较上年同期增长11.0%。

近年来，中国对澳直接投资屡创新高，澳大利亚已成为中国对外直接投资第二大目的国。根据毕马威和悉尼大学商学院共同发布的报告，2017年中国对澳直接投资额为133亿澳元（约合103亿美元），较上年下降11%（按美元计算）。中国对澳大利亚的投资总体呈现以下三个特点。一是尽管中国监管措施加强以及澳大利亚对外资加大审查力度导致投资总额出现下滑，但对矿业投资开始增长、商业房地产投资持续增长以及医疗领域的投资出现激增。二是尽管国有企业投资额出现2014年以来的首次下降，但中国的私营企业在澳投资保持增长。三是从投资目的地来看，流向较为集中。2017年，42%的中国投资流向新南威尔士州，36%的投资流向维多利亚州，14%的投资流向西澳州。（赵艳）

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