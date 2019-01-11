《澳大利亚研究》第二辑在京发布

人民网北京1月11日电 1月11日，北京外国语大学和社会科学文献出版社共同主办的《澳大利亚发展报告（2017~2018）》与《澳大利亚研究》第二辑发布会暨“中澳关系走向”高端论坛在京举行。

北京外国语大学副校长、中国亚太学会副会长、中国亚太学会澳大利亚分会会长孙有中首先致辞并介绍发布的《澳大利亚发展报告（2017~2018）》与《澳大利亚研究》第二辑。社会科学文献出版社国别区域分社社长张晓莉，澳大利亚驻华使馆副大使董正德，教育部国别与区域研究工作秘书处主任罗林，中国亚太学会秘书长王玉主，中国国际问题研究院亚太所所长刘卿与会并先后发言。中国澳大利亚研究会的发起人、首任会长胡文仲发来贺词。本次发布会由北京外国语大学英语学院副院长谢韬主持。

发布会后举行了题为“中澳关系走向：校准航向、联邦大选与中澳关系的未来”高端论坛。澳大利亚驻华使馆副大使董正德，澳大利亚前驻华大使芮捷锐，北京外国语大学“长青学者”、中国社科院研究员韩锋，必和必拓澳大利亚研究讲席教授、西澳大利亚大学政治学教授麦卡锡，中国亚太学会澳大利亚分会常务副会长、华东师大澳研中心主任陈弘， 商务部研究院美大所副所长周密，《悉尼先驱晨报》驻华记者Kirsty Needham等专家学者就双边关系中的现状与未来展开深入探讨。北外澳研中心副主任、中国亚太学会澳大利亚分会副秘书长胡丹主持。

据介绍，《澳大利亚蓝皮书：澳大利亚发展报告（2017~2018）》由北京外国语大学英语学院澳大利亚研究中心组织编写，逐年对澳大利亚政治、经济、外交、社会、文化等方面的形势展开介绍与分析。《澳大利亚发展报告（2017~2018）》聚焦2017年7月以来澳大利亚内政外交、经济社会等方面的发展情况。同期发布的还有国内唯一专注于澳大利亚的综合性学术期刊《澳大利亚研究》第二辑。

蓝皮书指出，2017~2018年澳大利亚处于政治动荡期，党派斗争激烈，特恩布尔领导的联盟政府民意下滑并且屡遭挑战，最终导致政府更迭。但澳大利亚经济依然呈现出乐观向好的趋势，中澳经济关系稳定发展。澳大利亚在处理区域关系和大国关系上以稳健平衡为主、微调为辅。国内政治和经济将是未来澳大利亚关注的重点。

在经济层面，澳大利亚这一年的经济依然保持稳定发展，呈现出了相对乐观和强劲的发展态势。中澳贸易关系依然保持良好势头，中国依然是澳大利亚最大的贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源地。中国对澳投资同比开始回升，但在发达国家中率先通过关键基础设施投资的新规并设相应机构，对其他国家的辐射作用和未来两国在该领域的资本合作将带来何种影响，值得进一步关注。

在对外关系上，澳大利亚依然处于西方价值体系的外交框架之内，并力求维持地区平衡和大国关系的平衡。澳大利亚坚守澳美同盟的立场和原则，并谋求进一步提升在南太地区和印太地区的地位。中澳关系出现的摩擦与波动，随着特恩布尔政府的政策调整和其后莫里森政府的努力而逐渐呈现出改善的趋势。未来一年，澳大利亚将着眼于国内大选，在处理外交关系上将力求稳健，中澳关系将得到缓和。（赵艳）

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