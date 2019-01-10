“思源工程”扶持我国民间救援力量

1月10日，由中华思源工程扶贫基金会主办的“2019中华思源工程扶贫基金会救援车辆捐赠发车仪式暨首届国际灾害响应培训班”在北京举行，“思源工程”联合腾讯公益爱心网友、志愿者，向8家民间救援组织各捐赠1辆救灾救援车辆，并向2家救援组织捐赠救灾救援设备。11个省26家救援队及基金会代表出席。

本次国际灾害响应培训班，分别从公共外交能力、国际灾害应急响应、中国新趋势方面普及救灾救援知识，增强救援队伍对当前国际灾害应急响应机制的认识。

“思源工程”自成立以来，在陈昌智副委员长的领导、李晓林秘书长的率领下，始终坚持围绕卫生医疗扶贫、教育助学、大病救助、农村产业扶贫、救灾救援等领域开展工作。其中，“思源工程”是我国慈善组织参与救灾救援的先行军、主力军之一，第一时间参与了南方冰雪灾害、汶川地震、南方抗旱行动、甘肃舟曲重大泥石流灾害、青海玉树地震、甘肃岷县雹洪灾害、北京特大暴雨灾害、云南彝良地震灾害、雅安地震、鲁甸地震、海南威马逊台风灾害、尼泊尔地震等重大自然灾害的救灾救援及灾后重建工作。

在汶川抗震救灾活动中，“思源工程”以其特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的精神，忍受着常人难以想象的余震、落石、灾区疾病传染、饥饿、酷暑、干渴、蚊虫叮咬和难以睡眠等恶劣环境，全心全意为着灾区群众，同年被中共中央、国务院、中央军委联合授予“全国抗震救灾英雄集体”荣誉称号。

自2008年汶川地震后，我国民间救援组织始终坚持家国情怀，坚持国际人道主义精神，在一次次救援救灾行动中迅速成长，向专业化，标准化的队伍迈进，并具备了国际救援能力，特别在尼泊尔大地震、泰国洞穴救援行动中，展示了中国民间志愿者的专业能力和敬业精神，赢得当地人民群众和其他国际救援组织的尊重。在此期间，“思源工程”积极开展防减灾教育培训，并扶持相关救援组织，在全国各地广泛开展校园安全，社区安全知识普及，防溺水、火灾、水灾、地震、防恐、防拐、基本医疗急救等防灾避险、突发事件应急及医疗急救宣传、培训和演练。

为了更好地帮助我国民间救援组织提高应急救灾救援能力，“思源工程”联合腾讯公益爱心网友、志愿者，向寿光市羊口中心卫生院、长沙市蓝天应急救援服务中心等8家单位各捐赠一辆救灾救援车辆，并向射洪三川救援队、营口市博爱社会工作服务中心2家单位价值近9万元的救灾救援装备，以助其充分发挥救灾救援车辆和设备的功能，更好地服务受灾地区及亟需救援的群众。

北京平澜公益基金会创始人、理事长王珂代表民间救援组织表示，我国民间救援组织，将继续发扬一切为民、吃苦耐劳、勇于拼搏、甘于奉献、敢打硬仗的精神，团结一致，众志成城，为打造专业化救援队伍贡献力量，为受灾地区群众、为受灾地区灾后重建以及我国应急救援事业等工作做出更大的贡献。

(责编：赵芮(实习生)、常红)