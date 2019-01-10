首条中国直飞澳大利亚北领地航线成功开辟

人民网达尔文5月30日电 （记者 刘天亮 李 锋）当地时间5月30日上午，一架来自中国深圳的飞机降落在澳大利亚北领地达尔文机场。达尔文市是北领地的首府，这意味着中国首条直飞澳大利亚北领地的航线成功开辟。

这条新航线由中国东海航空公司开通运营，今后每周三、周日各有一趟往返航班，飞行时间约为5小时40分钟，比其他飞往澳大利亚的航班大为缩短，是当前最省时、最便捷的洲际旅行航线。

北领地政府十分看重这条新航线的价值，航班抵达后在达尔文机场举行了首航仪式，首席部长迈克尔·冈纳（Michael Gunner）出席仪式并发表致辞。他说，北领地不仅是澳大利亚通往中国的贸易门户，也是一扇通往友谊和美好愿景的大门。这条新航线的开通，让双方的友好关系更上一层楼。

在国内旅游升级的背景下，开通更多的国际直飞航线，无疑是双赢之举。东海航空公司总裁杨建红在接受本网记者采访时表示，达尔文虽然当前在国内鲜为人知，但拥有独特人文、迷人风光和发展优势，是值得开拓、远景看好的旅游目的地。东海航空开通达尔文航线，既是对“一带一路”倡议的实际响应，也为深圳和达尔文两地架起了一座桥梁，为中澳两国人民打开了一个交流窗口。

旅游业的合作，不仅能加强经贸往来，更能促进人文交流，对双方友好关系的建立发展具有先导意义。当前，中国已经成为澳大利亚最主要、增长最快的旅游市场。据澳大利亚国家旅游统计局发布的最新国际游客调查显示，截至2018年3月的过去一年时间，中国已经超越新西兰成为澳大利亚入境访客人次最多的客源国。北领地拥有极为丰富的矿产资源，曾被评为“一生中必去一次”的旅游胜地，中国市场对其至关重要，因此有较为强烈的意愿向中国敞开大门。北领地旅游和文化部部长劳伦·莫斯对记者表示，北领地希望到2020年能吸引3万名中国游客前来度假，这条新航线开通后，当地还将为中国游客提供有针对性的服务，提升其旅游体验，推进高端旅游业的发展。

在北领地乃至澳大利亚北部地区的经济发展规划中，向亚洲地区靠拢是一个重要的战略选择。2015年，澳大利亚联邦政府提出了“北部大开发”计划，其中一个重要认识就是认为亚洲经济的快速发展，会给澳大利亚北部地区带来无数发展机遇。北领地是澳大利亚联邦政府实施这一计划的焦点地区之一。当地人口仅占全澳5.5%, 但出口额却超过全国出口总额的一半，这里的达尔文港,也是距离中国提出的海上丝绸之路最近的澳大利亚港口，打开大门、拥抱中国机遇，是对其自身发展最有利的选择。

近年来，北领地在加强中澳之间的人文交流方面，做了不少有益工作。2017年，北领地还开设了首家孔子课堂。冈纳认为，只有双方的交往不限于政府与政府、企业与企业之间，还深入到人与人的层面，才能增进相互了解，这条新航线才能给北领地带来更多中国投资者、中国留学生和中国游客，带来更大的发展机遇。

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