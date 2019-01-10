俄称日方言论歪曲双方领导人要求加快和平协议谈判的实质

俄罗斯外交部9日发表声明称，日方近期关于南千岛群岛(日本称“北方四岛”)的言论严重歪曲了俄日两国领导人要求加快和平协议谈判进程的实质。

千岛群岛南部的齿舞、色丹、国后和择捉四岛是俄日争议岛屿，二战后一直由俄方实际控制。此前日方坚持要求俄归还四岛并将其作为双方签署和平条约的条件。但俄罗斯认为日本要求俄归还四岛就是要重新定义二战结果。由于在该问题上双方争议严重，两国至今未能签署和平条约。

2018年11月，俄总统普京与日本首相安倍晋三在新加坡会晤后均表示，愿在1956年《苏日共同宣言》基础上加快和平条约谈判进程。根据《苏日共同宣言》，苏联在与日本签订和平条约后，愿向后者移交南千岛群岛中的两个岛屿。普京与安倍的声明被外界视为两国解决和平条约问题的有利契机。

今年1月早些时候，日本媒体援引日本政府高层人士话称，日本希望得到北方四岛；日本计划起草文件放弃索要俄方占领四岛的赔偿等。

这些言论引起俄方关注。俄联邦委员会(议会上院)以及俄国家杜马(议会下院)等多名议员表示，俄在南千岛群岛问题上的立场非常明确。日本方面类似言论无助于双方关系发展。

据俄外交部9日声明，俄副外长莫尔古洛夫与日本驻俄大使上月丰久在莫斯科举行了会晤。俄方要求日本方面注意近期日领导层有关与俄签订和平条约的言论。这些言论包括“日本放弃索要俄方占领四岛的赔偿”以及有关“2019年双方将在平条约问题上迎来转折点”等。

声明说，这些言论使两国民众对俄日谈判内容感到迷惑，只能被解释为试图把自己的解决方案强加于另一方。俄方强调自身原则不可改变，只有俄日共同创造良好氛围，在两国民众支持和日本无条件承认二战结果和俄罗斯对南千岛群岛主权的基础上，和平条约问题才有可能解决。

据俄卫星新闻社消息，1月12日至16日，日本外相河野太郎将到访俄罗斯并与俄外长拉夫罗夫会晤。会晤期间，双方最重要的议题是讨论签署和平条约。

根据早先安排，安倍计划于1月下旬到访俄罗斯。据日本共同社消息，安倍此前曾表示，2019年日俄和平条约谈判将达到高潮。(王修君)

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