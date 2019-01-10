德国极右翼政党地方领导人遭当街暴打 关联政治

德国西北部不来梅州首府不来梅市7日晚些时候发生一起袭击事件，德国联邦议院议员、极右翼政党德国选择党当地领导人弗兰克·马格尼茨遭多名男子当街殴打，失去意识。

警方8日呼吁目击者联系警方，提供线索。德国政界严词谴责这一暴力违法行为。

【关联政治】

袭击7日17时20分左右发生在不来梅市一处剧院附近。

不来梅警方说，至少3名男子手持凶器击打马格尼茨头部，凶器尚未明确。行凶者身穿深色衣服，头戴帽子或头巾，打伤马格尼茨后逃离现场。两名卸货的工人发现马格尼茨躺在地上，叫来救护车。

不来梅警方推断，针对马格尼茨的袭击带有政治动机。

马格尼茨现年66岁。他所属德国选择党发布马格尼茨躺在病床上的照片。德国选择党说，马格尼茨7日离开不来梅一家当地报纸的新年招待会后遇袭，袭击者用木头猛击马格尼茨。

德国媒体援引马格尼茨的话报道，他没有看到行凶者，也没有听到他们说话。警方寻求目击者提供线索。

【政界谴责】

德国总理安格拉·默克尔的发言人斯特芬·赛贝特在社交媒体“推特”上发文，谴责针对马格尼茨的暴行，“希望警方很快抓获犯罪分子”。

德国外交部长海科·马斯同样谴责袭击。马斯在“推特”上写道，暴力决不能成为政见不同的发泄手段，袭击者应当受到惩罚。

马斯持中左立场，先前多次抨击德国选择党的极右翼言论。

绿党成员塞姆·厄兹代米尔表示，应当以合法手段遏制德国选择党，而非暴力。“用仇恨对抗仇恨，只会让仇恨成为最后赢家。”

德国选择党领导人约尔格·莫伊滕和亚历山大·高兰发表联合声明：“针对弗兰克·马格尼茨的懦弱、危及生命的袭击是反对我们的政客与媒体不断煽动的结果。”

【选举在即】

德国选择党创建仅6年，以反移民立场迅速崛起，是德国联邦议院最大反对党，在德国16个州议会有议席。

不来梅州是德国面积最小的州，定于5月举行地方议会选举。德国选择党在不来梅州根基相对较浅，2017年联邦议院选举时在那里的得票率为10%，低于全国12.6%的得票率水平。

随着德国选择党的崛起，总理默克尔领导的执政联盟在多个州议会选举中得票率大幅下滑。去年10月，执政联盟在巴伐利亚州和黑森州议会选举接连受挫，成为引发默克尔退意的最后一根稻草。当月底，默克尔宣布放弃连任执政党基民盟主席，留任总理至2021年。

德国不时发生针对政界人士的袭击。2015年，德国科隆市市长亨丽埃特·雷克尔竞选时被一名44岁男子用刀刺中颈部受重伤，男子袭击动机为仇视外国人。2017年，德国北莱茵－威斯特伐利亚州阿尔特纳镇镇长安德烈亚斯·霍尔施泰遭一名男子用刀刺伤颈部，袭击者对他支持接收难民的立场不满。（陈立希）（新华社专特稿）

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