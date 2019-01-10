土美就叙利亚谈不拢　土方酝酿新军事行动？

美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿8日与土耳其总统发言人易卜拉欣·卡林会谈，没有就土耳其不进攻叙利亚库尔德武装获得土方保证。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安没有“接见”博尔顿，稍后在议会演讲中明言土方不可能同意保护美军在叙利亚的库尔德盟友，土方针对在叙“恐怖组织”新一轮军事行动的准备“基本”完成。

【不见面】

博尔顿8日没有如美方预期的那样与埃尔多安会面。

白宫国家安全委员会发言人加勒特·马奎斯说，土方告知美方，埃尔多安因地方选举和在议会发表讲话等事务，无法会晤博尔顿。

博尔顿当天与卡林等土方高级官员会谈大约两小时，试图施压土耳其，要求土方不进攻在叙库尔德武装。美联社报道，双方就这一议题没有谈拢。

白宫国家安全委员会发言人马奎斯说，博尔顿与卡林就美国总统唐纳德·特朗普“以适当步伐撤离叙利亚东北部的决定作富有成效的讨论”，同时明确双方今后的对话议题。

美联社报道，美军参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德将继续留在土耳其，与土方军事官员磋商；美国政府叙利亚问题特别代表詹姆斯·杰弗里将从土耳其前往叙利亚，安抚库尔德盟友。

库尔德武装现在控制超过四分之一叙利亚国土，包括叙利亚与土耳其和伊拉克接壤的北部和东部地区。土耳其把叙库尔德武装“人民保护部队”视为土耳其境内库尔德分裂势力在叙利亚的分支，把它列为“恐怖组织”；美军则一直经由库尔德人主导的“叙利亚民主军”与“人民保护部队”合作，打击极端组织“伊斯兰国”。

【做准备？】

博尔顿与卡林的会谈结束后不久，埃尔多安在土耳其议会发表演讲，批评博尔顿有关叙库尔德武装的言论犯下“严重错误”，让有关美军撤离叙利亚的讨论进一步复杂化。

埃尔多安明言，土方不可能接受美方所提从叙利亚撤军的“条件”、即土耳其必须同意保护美军在叙利亚的库尔德盟友。“博尔顿犯下一个严重错误，任何这么想的人都错了，我们不可能就这一点妥协。”

他说，有关叙库尔德武装“人民保护部队”打击“伊斯兰国”的说法是“巨大谎言”。他说，土方针对在叙“恐怖组织”新一轮军事行动的准备“基本”完成。

美联社报道，埃尔多安认定美国政府一些官员正试图阻挠他与特朗普去年12月14日通电话时达成的“清晰约定”。按他的说法，土方在那次通话中向美方承诺，待美军撤离后，土方将继续打击“伊斯兰国”。

埃尔多安说，他不久后可能与特朗普再次通电话。

同一天，叙库尔德武装“人民保护部队”的政治分支“叙利亚库尔德民主联盟党”高级官员沙奥斯·哈桑说，如果土耳其军队进入叙东北部，他们准备“战斗”。（闫洁）（新华社专特稿）

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