安倍访荷英谈日欧贸易及英国退出欧盟事宜

日本首相安倍晋三9日启程访问荷兰和英国，将与两国领导人重点讨论日本与欧洲联盟达成的自由贸易协定以及英国退出欧盟事宜。

安倍9日临行前告诉媒体记者，英国“脱欧”引发“全球关注”，他“将向英国首相（特雷莎·）梅表达日方立场，讨论这一议题”。

共同社报道，安倍打算让梅保证，英国“脱欧”不会对在英国的日本企业造成负面影响。他定于10日与梅会晤。

两人还可能谈论推动日英自由贸易。英方先前有意加入日本等11个国家签署的“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”。这一协议去年12月30日正式生效。

经过5年谈判，日本和欧盟去年7月正式签署经济伙伴关系协定。这一自贸协定将从下月起生效。安倍9日晚些时候将在鹿特丹与荷兰首相马克·吕特会谈，商讨推动双方经贸关系。

日本政府人士披露，安倍本月晚些时候将再次出访，前往俄罗斯，会晤俄总统弗拉基米尔·普京；随后前往瑞士，出席在达沃斯举行的世界经济论坛年会。（海洋）【新华社微特稿】

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