美国国务卿突访伊拉克

新华社巴格达1月9日电（记者张淼 程帅朋）正在中东访问的美国国务卿蓬佩奥9日突访伊拉克首都巴格达，与伊拉克新政府领导人举行会见，双方讨论了打击恐怖主义方面的合作等问题。

伊拉克总统办公室当日发表声明说，总统萨利赫在与蓬佩奥的会见中表示，希望通过加强国际和区域性合作，减少阿拉伯世界的不稳定性，彻底解决、战胜极端主义和恐怖主义。蓬佩奥则表示，伊拉克是美国在政治、经济和安全领域重要的战略伙伴，美国愿意投资参与伊拉克重建，尤其是帮助重建从极端组织“伊斯兰国”手中解放的城市。

蓬佩奥还会见了伊拉克总理阿卜杜勒-迈赫迪、议长哈布希和外长哈基姆。

蓬佩奥当日在社交媒体上表示，期待两国“在重要区域性问题上开展合作”。

蓬佩奥8日开始对约旦、埃及、沙特阿拉伯等8个中东国家进行访问。此前公布的访问计划中并不包括伊拉克。美国国务院4日表示，蓬佩奥此次访问将向地区盟友承诺美国不会撤出中东，共同应对“伊朗威胁”。

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