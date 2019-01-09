中国驻美大使：合作是中美两国唯一正确选择

新华社纽约1月8日电（记者潘丽君）中国驻美大使崔天凯7日在美国中国总商会2019年年度晚宴上致辞时表示，中国将继续与美国合作，建立强劲稳定的双边关系，合作是中美两国唯一正确选择。

崔天凯说，过去40年不仅写就了中国改革开放的成功故事，也写就了中美关系发展的成功故事。历史充分证明中国改革开放、中美关系正常化及健康发展造福两国，泽被世界。

他说，中美两国和世界在过去40年都发生了深刻变化。这决定了中美关系必须与时俱进。“在这个瞬息万变的世界，我们更需要开展紧密合作，而不是相反。”

崔天凯强调，中国将继续致力于与美国在互利共赢的基础上扩大合作，在相互尊重的基础上管控分歧，发展以协调、合作、稳定为基调的双边关系。

他指出，中国改革开放40周年、中美正式建交40周年等重要时刻，也是中美双方展望和规划未来以迈向更大成功的新的起点。

他建议中美两国工商界人士胸怀大局、保持开放、明辨是非。对那些主张破坏国际供应链、分裂全球市场、脱钩中美经济、鼓吹“零和”对抗甚至“新冷战”的人，要敢于说“不”。

崔天凯表示，各国人民对美好生活的愿望日益强烈，技术发展日新月异，更多发展中国家崛起等历史趋势正在以极其深刻的方式改变世界，同时也为全球提供了巨大商机。顺应这一潮流符合中美两国和两国人民的利益，也只有顺应这一潮流，双方企业才能充分利用新机遇，水涨船高，实现自身发展。

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