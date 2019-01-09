原标题：中国游客赴泰免落地签证费措施将延长至4月底

新华社曼谷1月9日电（记者 杨舟）根据泰国总理府网站公布的泰国内阁会议纪要，内阁8日批准了继续实行对中国等21个国家和地区游客免除落地签证费至4月30日的方案，以吸引外国游客。

泰国政府此前公布，自2018年11月15日至2019年1月13日对包括中国在内的21个国家和地区的游客实施免收落地签证费措施。该措施只针对在泰国机场办理落地签证的上述国家和地区游客。泰国落地签证费为每人2000泰铢（约合427元人民币）。

泰国旅游和体育部长威拉萨8日对媒体说，免除落地签证费用措施自2018年11月实行以来收效明显，泰国移民局因此提议继续这一措施，以在即将到来的中国春节、4月份的泰国泼水节等重大节庆期间吸引游客来泰旅游，促进泰国旅游的持续发展。

内阁批准后，延长免除落地签证费的方案还需在政府宪报网站上公布后才能正式生效。

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