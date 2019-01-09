中白工业园获准最大程度享受欧亚经济联盟海关便利

白俄罗斯经济部8日发布消息说，白总统卢卡申科最近签署总统令，给予中白工业园区域性经济特区地位，使园区居民企业等在物流运输及生产活动方面，得以最大程度享受欧亚经济联盟的相关海关便利政策。

根据总统令，中白工业园居民企业、开发公司和管委会在相关商品的海关申报及日用品清关方面将简化手续，各居民企业还在海关监管、产品运输等方面享受相关优惠措施，部分优惠措施为首次实施。

白俄罗斯经济部表示，中白工业园成为白俄罗斯第一个以最大程度享受欧亚经济联盟相关海关便利政策的经济特区。

欧亚经济联盟成立于2015年，成员国包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚。联盟的目标是在2025年前实现联盟内部商品、服务、资本和劳动力自由流动，并推行协调一致的经济政策。欧亚经济联盟海关法典规定，白俄罗斯境内共将有两个经济特区获准最大程度享受联盟的海关便利政策。

中白工业园位于明斯克机场附近，是白俄罗斯最大的招商引资项目，也是中白两国重要合作项目。自2015年下半年开始实质性开发以来，工业园开发建设快速推进，已吸引来自中国、白俄罗斯、俄罗斯、美国、德国、奥地利、立陶宛和以色列等国的42家企业入驻。（记者魏忠杰 李佳）

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