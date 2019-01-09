英国最大机场遭遇无人机侵扰 暂时关闭后恢复正常

英国最大民用机场希思罗机场当地时间8日傍晚遭遇无人机侵扰，导致部分航班停飞、机场暂时性关闭，约3小时后逐步恢复正常。这是继上月盖特威克机场无人机事件后，又一起无人机侵扰事件。
希思罗机场发言人称，当日傍晚17时05分一架无人机在希思罗机场上空出现。为避免发生任何可能影响航班安全的问题，机场立刻采取了“一系列预防措施”。
希思罗机场发言人表示，机场正在与空中交通管理机构、警方一起跟踪调查该事件。“我们继续监控这一情况，对于任何受此影响的乘客表示抱歉。”
英国交通大臣克里斯·格雷林(Chris Grayling)和机场一直保持密切联系，并与内政大臣、国防大臣紧急磋商，应对和处置无人机侵扰事件。
距该无人机事件发生后3个多小时，机场秩序逐步恢复正常，受此影响的乘客达上千人。
希思罗机场为著名国际航空枢纽，也是全世界最繁忙的机场之一，2017年客运量近8千万人次，位居全球前列。
上月圣诞节前夕，位列希思罗机场之后的英国第二大机场——盖特威克机场，遭遇无人机持续三天侵扰，导致近千航班停飞、超过12万乘客出行受阻，英国政府曾派遣军队技术人员参与该事件的处置。（记者 张平）
国际社会：中国呼吁全面构建全球化贸易将惠及世界 海外各界舆论认为，习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会上发表演讲，再度呼吁旗帜鲜明抵制保护主义，展示了他对全球合作、全球治理的积极看法。习近平对巴新、文莱和菲律宾的访问使中国与三国关系焕发新的生机，中国进一步对外开放和“一带一路”建设为世界提供互联互通新机遇。【详细】