英国最大机场遭遇无人机侵扰 暂时关闭后恢复正常

英国最大民用机场希思罗机场当地时间8日傍晚遭遇无人机侵扰，导致部分航班停飞、机场暂时性关闭，约3小时后逐步恢复正常。这是继上月盖特威克机场无人机事件后，又一起无人机侵扰事件。

希思罗机场发言人称，当日傍晚17时05分一架无人机在希思罗机场上空出现。为避免发生任何可能影响航班安全的问题，机场立刻采取了“一系列预防措施”。

希思罗机场发言人表示，机场正在与空中交通管理机构、警方一起跟踪调查该事件。“我们继续监控这一情况，对于任何受此影响的乘客表示抱歉。”

英国交通大臣克里斯·格雷林(Chris Grayling)和机场一直保持密切联系，并与内政大臣、国防大臣紧急磋商，应对和处置无人机侵扰事件。

距该无人机事件发生后3个多小时，机场秩序逐步恢复正常，受此影响的乘客达上千人。

希思罗机场为著名国际航空枢纽，也是全世界最繁忙的机场之一，2017年客运量近8千万人次，位居全球前列。

上月圣诞节前夕，位列希思罗机场之后的英国第二大机场——盖特威克机场，遭遇无人机持续三天侵扰，导致近千航班停飞、超过12万乘客出行受阻，英国政府曾派遣军队技术人员参与该事件的处置。（记者 张平）

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