悉尼开启农历节庆祝活动

悉尼市政府农历节活动已拉开大幕，今年将与澳大利亚大型志愿者公益机构携手，为民众普及水上安全意识。

悉尼市政府9日宣布，2019年，新南威尔士州冲浪救生协会将正式成为悉尼市政府农历节官方慈善合作伙伴，在节庆期间的多场活动中宣传水上安全须知，征集慈善募捐。

悉尼农历节是市政府往年举办的中国农历新年庆典的延伸，原中国农历新年庆典是亚洲以外规模最为庞大的中国农历新年庆祝活动。2018年的庆典吸引了逾130万游客。悉尼市长克罗芙·摩尔说：“能与新南威尔士州冲浪救生协会成为伙伴，我们感到高兴。在农历节期间宣传志愿者的救生重任，并扶持该组织公益事业的发展更让我们感到骄傲。 ”

农历节恰逢新南威尔士州冲浪救生协会工作的高峰期，市政府将在市中心推出“都市沙滩”等活动，为其扩充公众互动交流机会。

新南威尔士州冲浪救生协会执行总监史蒂芬·皮尔斯（Steven Pearce）表示：“能获取悉尼市政府提供的这一良机，让我们倍感荣幸。在水上活动高峰巡逻季，冲浪救生协会将负责所有光临海滩游客的安全。拥有庆典官方慈善伙伴的身份，有助于提升大众对水上安全的意识。”这家卓越的新南威尔士州水上安全公益组织旗下拥有129个俱乐部，志愿者成员人数逾75000名，其公益目标就是在新南威尔士州的沙滩上杜绝可避免性死伤。

在过去的15年里，悉尼市政府的重大活动扶助了如儿童癌症、幼儿音乐教育、治疗视障、扶持残疾儿童、新南威尔士州紧急救助服务、动物保护、改善全球贫困、增强人道主义援助等多项慈善事业，筹集捐款数十万澳元。（记者 陶社兰）

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