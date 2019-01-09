拒绝骚乱 法百名女性吁“黄背心”示威回归理性

据香港《文汇报》报道，新年过后，法国“黄背心”示威于5日卷土重来，并演变成骚乱。当地时间6日，法国巴黎、卡昂等城市数百名女性上街集会，呼吁“黄背心”示威者停止暴力行为，让行动回归理性。

据报道，数百名女性身穿黄背心游行，部分人挥动黄色气球并推着婴儿车，亦有人高唱法国国歌《马赛曲》。

42岁的护士卡伦表示，目前所有的传媒报道都集中于示威者的暴力行动，而忘记引发“黄背心”行动的原因，是对总统马克龙表达对艰苦的国民生活条件的不满。

近年多次发表右翼言论，但同时投身动物权益运动的法国老牌女星碧姬·芭杜则称，理解“黄背心”示威者的动机，她批评政府浪费巨额公款，例如官员出访往往获私人飞机及专车接送，要求当局投放资源帮助有需要人士。

目前，法国“黄背心”示威发展近两个月，并屡屡演变成暴力事件，法国政府对此态度日趋强硬，并于近日表示将推动新规严惩暴力和破坏行为，同时也要禁止示威民众蒙面，预计新法规草案将在2月送交国会进行讨论。

法国总理菲利普曾表示，“黄背心”运动于2018年11月中旬发展以来，已有超过1000人被判刑、5600人被拘留。

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