世界银行下调全球经济增长预期

世界银行8日发布最新一期《全球经济展望》报告，下调今明两年全球经济增长预期,并警告下行风险上升。

报告显示，受全球金融环境收紧、贸易紧张局势持续等因素影响，2019年和2020年全球经济增速预计将分别放缓至2.9%和2.8%，较世行2018年6月预测值均下调0.1个百分点。报告同时将2018年全球经济增速从此前预计的3.1%下调至3%。

由于主要发达经济体央行继续收紧货币政策、美国财政刺激效果减退，报告预计2019年发达经济体经济增速将从2018年的2.2%放缓至2%，2020年进一步降至1.6%。其中，美国经济增速将从2018年的2.9%放缓至2019年的2.5%和2020年的1.7%。

报告预计，新兴市场和发展中经济体2019年经济增速为4.2%，与2018年持平，2020年将升至4.5%。

报告认为，全球经济增长面临的下行风险已经上升，包括融资条件收紧导致部分新兴市场国家和发展中经济体债务脆弱性上升、金融市场可能出现无序动荡、贸易紧张局势升级、政治不确定性加剧等。

报告指出，发达经济体应重建宏观经济政策缓冲，通过改革为提高潜在经济增长率奠定基础，避免贸易和移民政策转变给长期经济增长前景带来负面影响，同时重申对以规则为基础的国际贸易体系的承诺以提振信心。新兴市场和发展中经济体则应增强应对金融市场波动的能力，同时采取措施保持通胀稳定。（记者杨承霖 高攀）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)