法国修法严打“黄背心”暴力犯罪，法媒：预先甄别，难

上周六法国“黄背心”抗议活动中出现多起暴力事件，对此，法国总理菲利普周二晚间表示，将制定新法律，对暴力示威者进行惩罚。法国国内对此反应不一，而意大利两名副总理则公开对“黄背心”运动表示支持。

据法广7日报道，菲利普表示，法国政府将保护民众示威的权利，但对滥用这一权利的人，法律将予以制裁。他说，新法律将于2月初送交国民议会讨论，将增设游行参与者身份核实机制，“把暴力分子同和平示威的抗议者分开”。菲利普还表示，要让那些打砸抢者承担责任，赔偿他们造成的损失。据法新社报道，自2018年11月17日“黄背心”运动开始以来，已有5600人被拘押，1000多人被司法部门审判。菲利普还表示，法国政府已经增强在全法的警力，各地部署了8万名警察及宪兵，其中5000警力部署在巴黎。

对于菲利普的表态，法国预算部长达马南和内政部长卡斯塔内表示支持。不过，有法国网友认为，菲利普的表态可能预示着“法国几百年来的革命和反抗血脉就要被明令禁止了”。《费加罗报》认为，在技术层面上预先甄别出暴力分子很难操作。

“黄背心，别放弃”，据法新社7日报道，在菲利普宣布相关决定后，意大利副总理迪马约对“黄背心”表示支持。作为意大利民粹主义政党五星运动党的领导人，迪马约承诺将向“黄背心”提供该党的网络平台“卢梭系统”。五星运动党正是依靠这类网络系统，实现了政府权力从中左翼党派向民粹政党的转移。意大利副总理、极右翼政客萨尔维尼也表示，支持“黄背心”的抗议活动。（特约记者 董铭）

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