化解“住房危机”？英国20年内须建310万套房

英国格伦费尔大楼火灾后成立的一个委员会强烈建议，英国今后20年内需要新建310万套住房，以化解“住房危机”。

英国首都伦敦肯辛顿区格伦费尔大楼2017年6月14日凌晨突发大火，造成至少71人死亡，触发愤怒。不少人指认历届政府忽视日益短缺的社会住房。谢尔特慈善组织成立一个委员会，召集格伦费尔大楼住户、各党议员和住房事务专家，经一年协商，编纂一份报告，定于8日呈交政府高层。

这份报告敦促政府实施一个为期20年的住宅建设项目。谢尔特慈善组织管理人员格雷格·比尔斯告诉汤森路透基金会，它是一项“大胆的社会住房新计划”，能够给所有苦于改善住房状况的人带来希望。

报告建议，为流浪人员、残障人士等最急需住房的群体提供127万套房；为可能得一辈子租住私人房产的群体提供117万套房；为年长的私人房产承租人提供69万套房；设立新的监管部门；组建代表社会住房、即保障性住房承租人利益的全国性团体。

第二次世界大战结束后，英国在政府主导下大规模兴建社会住房，基本解决民众住房难。上世纪八十年代，英国政府推行社会住房私有化改革，允许承租人以超低价购买所住公屋。这一举措减轻了政府财政负担，但让中低收入者背上了负担，且社会住房存量减少，导致住房困难重新产生。社会住房建设不足、租金上涨、社会住房福利削减加剧这一难题。本世纪初，英国政府再次改革，推行“可负担住房”政策。

英国首相特雷莎·梅先前说，政府将寻求本世纪二十年代中叶前新建30万套房，以应对供应不足导致房价上涨的问题。住房大臣詹姆斯·布罗肯希尔在一份声明中说，“政府当务之急”是提供兼具质量和公平的社会住房，到2020年将交付25万套“可负担”平价住房，包含公共租赁房。

多个住房慈善机构说，这类平价房短缺，导致每年无家可归人员增加。政府数据显示，目前大约8万户家庭居住在旅社等临时住所，其中包括超过12万名儿童。

“平价房严重短缺，导致不少家庭无法过上体面的生活，”约瑟夫·朗特里基金会主席坎贝尔·罗布说，“数以百万计家庭走投无路，艰难度日。”（陈丹）（新华社专特稿）

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