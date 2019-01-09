日产前董事长被捕后首次公开露面 否认渎职要求释放

应日产汽车前董事长卡洛斯·戈恩方面要求，日本东京地方法院8日开庭，公开说明认可拘留戈恩的理由。

戈恩去年11月19日因为涉嫌瞒报巨额财产遭逮捕。这是他被捕后首次在公共场合露面。

【激辩无辜】

戈恩8日上午在东京地方法院出庭，着西装，略显消瘦。

法官多田裕一说明认可警方拘留戈恩的理由：“（嫌疑人）可能毁灭罪证，在国外有居所，可能逃亡。”

戈恩用英语作陈述，大约10分钟。共同社记者在现场看到，他目光锐利，声音强而有力，多次重复一句话：“我无辜”。

他说：“我把人生20年奉献给复活日产事业……由衷地热爱和感谢日产。我一直尽全力、正大光明且合法地推动日产业务。”

根据日本法律，如果嫌疑人要求，法院须开庭公开说明认可拘留嫌疑人的理由。嫌疑人及其代理律师可在法庭作陈述，检方不必出庭。戈恩方面4日要求东京地方法院公开说明拘留理由。

共同社报道，戈恩一向否认犯罪，申请公开拘留理由意在借公众场合阐述个人主张。

当天开庭吸引大量日本民众，法院门口排起长队，1122人抽取14个旁听名额。法国驻日大使旁听。

【否认渎职】

8日法庭审理主要围绕戈恩渎职嫌疑。

东京地方检察厅特别搜查部调查显示，美国投资银行雷曼兄弟公司2008年倒闭、触发全球金融危机，戈恩曾变更与一家银行签署个人投资协议的签约方，由他的个人资产运营企业改为日产公司，日产公司为他承担大约18.5亿日元（约合1.2亿元人民币）投资损失。

随后，戈恩方面又将签约方改回他的个人资产运营企业。当时，一家沙特阿拉伯知名企业的副董事长哈立德·贾法利为他担保。那以后，戈恩方面2009年至2012年分4次向贾法利所在企业汇款总计1400万美元，而这笔钱出自日产子公司中东日产。

东京检方指认戈恩把个人投资损失转嫁日产“严重背信”“渎职”，认定汇给贾法利的钱款是“谢礼”。戈恩方面否认这一指认。

戈恩解释，当初变更签约方是“借光”日产公司的可信度并且获得日产同意。他的律师说，贾法利为日产游说沙特王室等出力，1400万美金并非谢礼，而是正当支出。

【要求释放】

去年11月19日逮捕戈恩后，日本检方随后以其他罪名三度逮捕戈恩，将拘留期限延长至1月11日，持续大约50天。

戈恩8日在法庭上说，没有给日产造成损失。他同时提及少报巨额收入一事，否认违反金融商品交易法，指认检方不当拘留。

法院开庭公开说明拘留理由后，戈恩方面召开记者会。他的律师说，检方和警方“没有理由拘留戈恩”，将在当天向东京地方法院申请取消拘留。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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