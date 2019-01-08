也门冲突双方或“不久”后再谈判 将讨论经济

也门胡塞反政府武装领导人6日会晤联合国也门问题特使马丁·格里菲思，说可能“不久后”与也门政府在约旦首都安曼举行新一轮谈判。

胡塞武装“最高革命委员会”主席穆罕默德·阿里·胡塞在也门首都萨那告诉法新社记者，新一轮谈判将讨论经济，“可能不久后在安曼举行或召开视频会议，我与联合国特使讨论了这一议题”。

格里菲思促成也门冲突双方2018年12月在瑞典达成停火协议，双方同意在港口城市荷台达停火和撤军。格里菲思5日返回也门，推动双方落实停火协议并就撤军事宜取得进展。

胡塞武装发言人穆罕默德·阿卜杜勒－萨拉姆在一份声明中说，胡塞武装首领阿卜杜勒-马利克·胡塞6日会晤格里菲思，两人提及“为即将到来的新一轮谈判做准备”。

法新社报道，格里菲思后续将在沙特阿拉伯首都利雅得会晤也门政府官员，争取“撮合”冲突双方本月晚些时候再次见面。

停火协议去年12月18日生效，只是，双方在荷台达及其周边地区不时零星交火。联合国发言人法尔汉·哈克3日确认停火协议仍在履行。

多国联军支持下，也门政府军去年6月起进攻荷台达，至今没有从胡塞武装手中收复这一战略要地。联合国方面警告，多年内战在也门酿成严重人道主义危机，大约1400万人濒临饥荒，占也门总人口大约半数。（刘秀玲）

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