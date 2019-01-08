巴西政府派出公共安全部队 东北部暴力持续

尽管巴西联邦政府派出公共安全部队，东北部塞阿拉州6日依然持续发生抗议政府的暴力事件。

巴西G1新闻网站报道，塞阿拉州自1日以来发生至少93起枪击、纵火事件，殃及私家车、银行和商店。首府福塔莱萨市附近一座天桥的一个桥墩遭爆炸物严重损毁；一辆货车运载的数千只鸡在另一起事件中遭活活烧死。

美联社以塞阿拉州公共安全部门为消息源报道，警方在一场枪战中击毙两名犯罪嫌疑人，新年伊始已经拘押上百人。

塞阿拉州政府认定，袭击由有组织犯罪团体下令发起，旨在报复政府打算强化监狱管理，如切断牢房手机信号、把同一帮派的犯人隔离关押。巴西监狱拥挤，时常发生帮派斗殴。监狱帮派势力强大，能够延伸到监狱以外。

巴西司法和公共安全部长塞尔吉奥·莫罗4日应塞阿拉州长卡米洛·桑塔纳要求，下令派出一支300人的国家公共安全部队，配备30辆车，支援塞阿拉州的联邦和地方警察。国家公安部队由全国多个州的军事警察和平民警察抽调组成，接受联邦政府统一训练，时刻准备支援各州。

法新社报道，巴西北部帕拉州同样要求莫罗派国家公安部队协助应对犯罪，仍在等待回应。

在东南部城市里约热内卢，一名警察6日与暴徒对峙，中弹身亡。新任总统雅伊尔·博索纳罗随后在社交媒体致哀，写道：“立法、行政和司法部门必须共同依法作出保证，正义将战胜邪恶。”

博索纳罗现年63岁，军人出身，1日就职总统，以“恢复秩序”作为4年任期的核心主张。他誓言打击犯罪，手段包括对军人、警察执法时使用致命武力予以豁免、放松枪支管控以便“良民”有能力对抗武装犯罪分子。

巴西限制合法拥枪，但贩毒等犯罪团体往往持自动武器。博索纳罗认为，巴西民众有必要合法持枪，以求自卫。（陈丹）【新华社微特稿】

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