叙利亚反对派“眼红”阿拉伯国家示好巴沙尔

负责与叙利亚政府和谈的叙反对派首席谈判代表纳斯尔·哈里里6日呼吁部分阿拉伯国家改变立场，不要与叙总统巴沙尔·阿萨德领导的政府修复关系。

受叙利亚政府战场告捷和美国宣布撤军触动，部分阿拉伯国家主动向叙政府示好。

美联社报道，美国撤军决定促使各有所求的中东地区主要势力聚焦叙东部和北部地区，试图填补力量真空。

【示好遭反对】

叙反对派领袖哈里里6日在沙特阿拉伯首都利雅得告诉媒体记者，他对一些阿拉伯国家试图重新建立与叙政府的关系感到惊讶，希望他们逆转决定。

“我们没有权力阻止这一和解，”哈里里说，“我们只希望（这些国家）或许会重新审视决定，认识到应与他们的叙利亚平民兄弟建立真实巩固的关系。”

路透社和法新社报道，随着叙政府军在战场上取得压倒性优势，包括先前支持反对派武装的一些阿拉伯国家开始寻求与巴沙尔和解，以提高各自在叙利亚的影响力。

阿拉伯联合酋长国上个月重新开放驻叙大使馆。巴林则说，设在叙首都大马士革的巴林大使馆以及叙利亚驻巴林首都麦纳麦的外交使团一直在运转，“没有受到干扰”。

阿联酋重开使馆前不久，苏丹总统奥马尔·巴希尔造访大马士革，成为叙内战爆发近8年来首名到访的阿拉伯国家元首。

科威特上周说，期待更多阿拉伯国家“今后数天”重新开放驻叙使馆。这一举措需要阿拉伯国家联盟予以认可。

叙利亚的阿盟成员国身份2011年遭冻结。大部分海湾国家2012年关闭驻叙使馆。法新社推断，下届阿盟峰会3月在突尼斯召开前，叙利亚回归阿盟有望成为焦点议题。

哈里里6日对此表示反对，说叙利亚回归阿盟“不是明智之举”，“不符合（叙利亚）政治进程利益”。

【复杂角力场】

美国总统唐纳德·特朗普去年12月19日宣布准备从叙利亚撤军。特朗普的国家安全事务助理约翰·博尔顿6日访问以色列时说，撤军需要满足特定“条件”，包括清除极端组织“伊斯兰国”在叙残余势力以及确保美军在叙利亚的库尔德盟友得到保护。

按照美联社的说法，博尔顿上述说法是美方首次公开确认撤军“减速”。特朗普同一天在华盛顿告诉媒体记者，美军会撤离叙利亚，但他“从来没有说将很快完成”撤军。

美国宣布撤军加速了阿拉伯国家向叙政府示好，也在叙利亚东部和北部地区留下各方角力的空间。

这一大致呈三角形的地带占叙国土面积的大约三分之一，北部与土耳其接壤，东部邻近伊拉克，还有一侧是幼发拉底河。在美军联合大约6万名库尔德等部族武装人员攻占这一地区前，它是“伊斯兰国”在叙利亚的核心立足点。

上述地区战略意义显著。它先前是叙利亚谷物主产区，建有水电设施，石油资源丰富。按照美联社的说法，库尔德人希望在那里实现自治，巴沙尔则希望将它收复，为战后重建提供经济资源。

同时，土耳其政府不可能坐视库尔德武装坐大不管。美国宣布撤军后，库尔德武装已与叙政府以及支持叙政府的俄罗斯方面接触，寻求保护。至于土耳其向美国提议的、由土方支持的叙反对派武装取代库尔德人继续打击“伊斯兰国”，新美国安全中心叙利亚问题专家尼克·赫拉斯认为，这些武装势力“不够强大”。

如果土耳其真的越境打击库尔德武装，将面临与俄罗斯直接对抗的风险。土俄直接冲突将破坏双方先前在叙西北部伊德利卜省达成的停火协议，这又为叙政府寻求解放伊德利卜省提供恰当理由。

此外，美方已明确要求库尔德人坚定立场，不要倒向俄叙。中东地区另一重要国家以色列则高度警惕伊朗在叙境内的扩张。（海洋）（新华社专特稿）

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