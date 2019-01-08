总统海外养病 加蓬兵变未遂 政府称已“控制局势”

非洲中部国家加蓬首都利伯维尔7日清晨发生兵变。一群军人占领电台，向民众发布通告，质疑总统阿里·邦戈“继续履行职责的能力”，鼓动军队和平民中的年轻人加入“起义”。邦戈去年10月出访时病重住院，正在北非国家摩洛哥休养。

几小时后，加蓬政府宣布，已经“控制局势”。

【占领电台】

加蓬国家广播电台当地时间7日6时30分左右（北京时间13时30分）播出一份声明。

念这份声明的人自称凯利·翁多·奥比昂中尉，是共和国卫队军官，领导“加蓬国防和安全部队青年爱国运动”。声明说，总统邦戈在今年元旦前夕发表的讲话“加重了外界对总统继续履行职责能力的怀疑”。

一段在社交媒体流传的视频显示，奥比昂穿战训服，戴绿色贝雷帽，站在一间电台录音棚里念声明，两名持突击步枪的士兵站在身后。

路透社以一名与加蓬政府关系密切的人士为消息源报道，声明播发前后，首都中心的国家电视台附近响起枪声，但起事者似乎只是“一小撮”士兵。路透社援引目击者的说法报道，忠于政府的士兵发射催泪瓦斯、驱散聚集在电台外面的大约300名“支持政变者”，直升机在上空盘旋，首都大部分地区气氛平静。

几小时后，加蓬政府发言人居伊·贝特朗·马潘古告诉法新社记者，“局势已得到控制”，发起兵变的5名军人中，4人被捕，1人在逃。

【总统不在】

邦戈现年59岁，去年10月24日在沙特阿拉伯因病住院，11月起在摩洛哥继续接受治疗，现在摩首都拉巴特一处私人宅邸休养。

去年12月31日晚，他在摩洛哥向国内民众发表新年致辞，承认自己有恙，但正在康复。录播的演讲视频中，邦戈的右臂似乎移动不便，部分言辞发音不清，但精神状况良好。

加蓬位于非洲中部西海岸，濒临大西洋，19世纪80年代沦为法国殖民地，1960年8月独立。加蓬自然资源丰富，以石油、锰、铀和木材开采和出口为财政收入主要来源。加蓬森林覆盖率超过80%，树种繁多，原木储量居非洲第三位，获“绿金之国”美誉。

邦戈曾任国防部长，他的父亲奥马尔·邦戈1967年11月起担任加蓬总统，直至2009年去世。同年9月，邦戈以执政党候选人身份当选新一任总统，2016年赢得连任。反对派当时质疑选举的公正性，示威者与警方在利伯维尔发生暴力冲突，在国民议会大楼内纵火。

非洲联盟委员会主席穆萨·法基·穆罕默德7日在社交媒体“推特”上说：“非洲联盟强烈谴责今早在加蓬发生的未遂政变。我重申，非盟坚决反对一切违反宪法的政权更迭。”（沈敏）（新华社专特稿）

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