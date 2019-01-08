锲而不舍　美军炸死2000年“科尔”号袭击主谋

美军中央司令部6日证实，美军本月1日在也门炸死2000年“科尔”号驱逐舰爆炸袭击的主谋之一贾迈勒·巴达维。

【拔旧刺】

中央司令部在社交媒体“推特”写道，巴达维死于一次“精确打击”。司令部发言人比尔·厄本说：“美军经过仔细评估，确认这一战果。”

五角大楼4日说，美军1日空袭也门首都萨那以东马里卜省一处地点，以巴达维为目标，当时没有能够确认他的生死。

美国总统唐纳德·特朗普6日早些时候在社交媒体“推特”宣布，美军击毙“主谋”巴达维，“为‘科尔’号所遭受怯懦袭击中丧生和受伤的英雄伸张正义”。

2000年10月12日，美国海军“科尔”号在拖船牵引下进入也门南部亚丁港补充燃料，两名男子乘坐一艘装载烈性炸药的小艇，靠近这艘导弹驱逐舰并引爆炸药。“科尔”号被炸出一个大洞，17名水兵死亡，超过40人受伤。两名袭击者当场毙命。

巴达维同年12月被也门警方逮捕。2003年，美国一个联邦大陪审团起诉巴达维犯有50项恐怖主义罪行。同年4月，他在也门越狱，2004年3月再度被捕。也门特别刑事法庭2004年9月判处巴达维死刑，次年重新审理，改判15年监禁。

巴达维2006年2月第二次越狱，次年10月投案自首，不久获释。也门政府当时解释，巴达维同意协助搜捕境内其他“基地”组织成员，他本人受到“严密监控”。也门政府这一做法令美方不满，一度导致两国关系紧张。美方稍后悬赏500万美元征集线索，试图捉拿巴达维。

【除头目】

按照路透社的说法，炸死巴达维或许意味着美国除掉“科尔”号爆炸袭击最后一名主要人物。

美方认定巴达维为袭击提供船只和爆炸物。袭击主要策划者阿卜杜勒—拉希姆·纳希里现在关押在古巴关塔那摩美国海军基地监狱，可能面临死刑。

“科尔”号爆炸袭击是“基地”组织所为。巴达维丧命是这一恐怖组织也门分支“阿拉伯半岛基地组织”遭受最新一次打击。

近年来，“阿拉伯半岛基地组织”多名主要头目死于美军袭击。也门方面2018年8月证实，美军一次无人驾驶飞机空袭炸死“基地”组织炸弹专家易卜拉欣·哈桑·阿西里。

在美国保守派智库企业研究所分析师凯瑟琳·齐默尔曼看来，巴达维身亡确实会削弱“阿拉伯半岛基地组织”的领导层，只是，这一恐怖组织依然对地区安全构成威胁。

尽管失去港口城市穆卡拉等也门境内主要据点，这一“基地”分支仍然从也门政府与胡塞反政府组织的内战中获益。内战导致这个国家处于饥荒边缘，数百万民众的口粮依靠国际援助。

“令人担忧的是，‘基地’一向证明它的‘替补席’比料想的深得多，”齐默尔曼说，“而且，我们没有实现也门稳定的清晰战略，无法确保今后不会出现新一代的极端武装组织。”（刘秀玲）（新华社专特稿）

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