首届中尼经贸投资合作论坛在京举行

人民网北京1月6日电 5日上午，由中阿经贸合作论坛组委会主办的首届中尼经贸投资合作论坛暨合作洽谈会举行。

中国国际经济技术合作促进会理事长王仕军出席论坛并发表贺词。王仕军表示，新时代共享未来，“一带一路”倡议不仅助力全球经贸合作命运共同体建设，也是引领全球经贸合作发展的风向标。他还强调，尼泊尔是一个资源丰富、极其充满活力的国家，同尼泊尔加强经贸合作符合中尼两国的共同利益，也将推动携手实现“一带一路“的美好前景。

尼泊尔驻华大使馆公使衔参赞哈里斯昌德拉·吉米瑞参加本次洽谈会，并对尼泊尔的国内基本情况、投资优势以及投资政策和制度等方面进行了系统介绍。他表示，尼泊尔较高的经济增长率使其具有良好的投资空间。尼泊尔积极响应中国政府号召，加入“一带一路“倡议，并成为亚投行的创始成员国。双方良好的民间交流和经贸伙伴关系等，也表明两国具有良好的双边关系。

本次论坛的成功召开进一步推动了中尼两国经贸理解和互信，为开展经贸交流、协作开启了崭新空间。中国亚洲经济发展协会副会长黄兆锦、中阿经贸合作论坛组委会主席王发锐、国家发改委国际合作中心区域所课题组姚钰瑤、外交部外交学院文明办主任秦敏等共同出席本次论坛。

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